Primera Nacional: Morón se acerca a Ferro y Temperley alcanzó a Tristán Suárez en la cima

En la Zona A, Ferro, que empató 1-1 con Central Norte, lidera con 62 puntos y no pudo desprenderse de Deportivo Morón, que cayó ante Estudiantes de Caseros pero lo sigue de cerca con 58 y mantiene viva la ilusión de quedarse con el primer puesto. Godoy Cruz suma 56, Deportivo Madryn tiene 53 y Colón, 52, mientras que Almirante Brown, Estudiantes y Ciudad de Bolívar completan los puestos de reducido. El Verde y el Gallito ya aseguraron su lugar en esa instancia, mientras que otros equipos, como Los Andes, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, San Telmo y Racing de Córdoba, todavía buscan meterse entre los clasificados.