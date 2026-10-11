Primera Nacional: Morón se acerca a Ferro y Temperley alcanzó a Tristán Suárez en la cima

Con apenas tres fechas por delante, la definición del primer ascenso, los cruces del reducido y los descensos mantienen la incertidumbre en la segunda categoría.
La Primera Nacional entró en su tramo decisivo y todavía hay mucho por resolver a falta de tres fechas para el cierre de la fase regular. La fecha 33 mantiene abiertas las principales disputas: la pelea por ganar cada zona y jugar la final por el primer ascenso, la clasificación al reducido y la lucha por evitar los cuatro descensos. Con históricos protagonistas en ambos extremos de la tabla, cada resultado puede modificar el panorama de cara a las últimas jornadas.
En la Zona A, Ferro, que empató 1-1 con Central Norte, lidera con 62 puntos y no pudo desprenderse de Deportivo Morón, que cayó ante Estudiantes de Caseros pero lo sigue de cerca con 58 y mantiene viva la ilusión de quedarse con el primer puesto. Godoy Cruz suma 56, Deportivo Madryn tiene 53 y Colón, 52, mientras que Almirante Brown, Estudiantes y Ciudad de Bolívar completan los puestos de reducido. El Verde y el Gallito ya aseguraron su lugar en esa instancia, mientras que otros equipos, como Los Andes, Chaco For Ever, Defensores de Belgrano, San Telmo y Racing de Córdoba, todavía buscan meterse entre los clasificados.
La Zona B también tiene una disputa ajustada en la cima: Tristán Suárez y Temperley comparten el primer puesto con 59 puntos. El Gasolero alcanzó al Lechero tras vencer a Chacarita, mientras que Atlanta venció a San Martín de Tucumán y quedó con 58. Gimnasia de Jujuy, con 55, sigue al acecho junto a Midland (51), Gimnasia y Tiro (49), Deportivo Maipú (48) y Colegiales (47), quienes completan actualmente los puestos de reducido. San Martín de San Juan, San Martín de Tucumán y Atlético de Rafaela también conservan chances de avanzar.
La pelea por evitar el descenso también está al rojo vivo. En la Zona A, Acassuso y San Miguel, con 32, ocupan los últimos lugares, aunque All Boys y Central Norte siguen comprometidos con 33 y 34 respectivamente. En la Zona B, Güemes perdió la categoría este fin de semana al caer ante Patronato, mientras que Chacarita, que tiene 33, ocupa el otro puesto de descenso, por debajo de Nueva Chicago que tiene 36, y el conjunto de Paraná tiene 37. Quilmes (39) y Agropecuario (40), por su parte, todavía no tienen asegurada la permanencia.
Con tres jornadas por delante, cada punto puede ser determinante tanto en la pelea por el ascenso como en la lucha por seguir en la categoría. Los ganadores de cada zona se enfrentarán en una final a partido único y en cancha neutral: el vencedor ascenderá a Primera y el perdedor ingresará a la segunda fase del reducido. Para definir los descensos, en cambio, si dos equipos terminan igualados en puntos, deberán disputar un partido desempate.
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