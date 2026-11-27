Atlanta, Colón y Tristán Suárez consiguieron el pasaje a las semifinales por el segundo ascenso, mientras que Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy definirán el último boleto este sábado.
El Reducido de la Primera Nacional 2026 busca al segundo equipo que jugará en la Liga Profesional la próxima temporada y ya tiene tres semifinalistas confirmados. Atlanta, Colón y Tristán Suárez avanzaron de ronda, mientras que el último clasificado saldrá del cruce entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy, que se enfrentarán este sábado desde las 21. En la ida, el conjunto jujeño se impuso por 1-0 y llega con ventaja a la revancha.
Atlanta consiguió la clasificación pese a perder 1-0 como local ante Ciudad Bolívar. El equipo visitante se impuso con un gol de Alex Díaz, pero no le alcanzó para revertir la serie, ya que el Bohemio había ganado por el mismo resultado en la ida y contó con la ventaja deportiva por su mejor ubicación en la fase regular. De esta manera, el conjunto de Villa Crespo se metió en semifinales y espera por su próximo rival.
Colón dio el golpe en el Nuevo Francisco Urbano, derrotó a Deportivo Morón y avanzó con un global de 1-0. El Sabalero se quedó con una serie ajustada y ahora se medirá con Tristán Suárez en las semifinales. El primer partido se jugará en el Cementerio de los Elefantes y la revancha tendrá lugar en el estadio 20 de Octubre, en Ezeiza, donde el Lechero contará con ventaja deportiva en caso de igualdad en el resultado global.
Tristán Suárez también se metió entre los cuatro mejores después de empatar ante Gimnasia y Tiro de Salta en el partido de vuelta. El equipo de Ezeiza logró recuperarse de la derrota sufrida en la final ante Godoy Cruz y aprovechó su mejor ubicación en la tabla para avanzar por ventaja deportiva. Así, quedó confirmado el cruce de semifinales ante Colón, mientras que el último lugar se definirá entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Jujuy.
Fin de semana del 5 de diciembre: partidos de ida de las semifinales.
Fin de semana del 12 de diciembre: partidos de vuelta de las semifinales.
Fin de semana del 19 de diciembre: partido de ida de la final.
Fin de semana del 26 de diciembre: partido de vuelta de la final.
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