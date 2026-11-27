El cronograma de las semifinales y finales del Reducido

Fin de semana del 5 de diciembre: partidos de ida de las semifinales.

Fin de semana del 12 de diciembre: partidos de vuelta de las semifinales.

Fin de semana del 19 de diciembre: partido de ida de la final.

Fin de semana del 26 de diciembre: partido de vuelta de la final.