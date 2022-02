Quintero: "Quien sea titular es indistinto, el que gana es River"

, destacó.relató como vivió su increíble gol:

En relación a cómo se va sintiendo partiendo a partido, Juanfer resaltó: "Bien. Llegue con una lesión y ahora estoy volviendo. Estoy muy contento porque se me esta dando todo adentro del campo. Lo mas importante es que el equipo me esta ayudando y yo estoy contribuyendo. De a poco vamos volviendo".



El mediocampista fue muy directo a la hora de hablar sobre no ser titular y comenzar el partido en el banco de suplentes: "No quiero hablar de eso, llevo tres años hablando de lo mismo. El que entra o el que juega de titular es indistinto, el que gana es River. El equipo es lo mas importante y eso es lo que vale".



Haciendo referencia a su saludo con el ex jugador de Boca, Pablo Pérez, Quintero comentó: "Le tengo mucho respecto. Hace muchos años nos hablamos dentro del campo y el respeto se muestra así".

"Dijimos que nos íbamos a cambiar la camiseta y lo haremos ahora", concluyó.