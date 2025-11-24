Torneo Clausura: Barracas Central le ganó a Riestra en el alargue y se metió en cuartos de final

En un partido cerrado, la primera ocasión de peligro fue de Barracas Central a los 25 minutos de juego: Iván Tapia ejecutó el córner y Facundo Bruera sacó un cabezazo que pasó al lado del palo. Y Riestra amenazó también algún centro o jugada parada pero sin llevar un verdadero peligro al arco defendido por Marcelo Miño.

Ya en el segundo tiempo, el Malevo contó con una inmejorable chance de contraataque: Antony Alonso quedó de frente a Miño pero su tiro fue malo, al cuerpo del arquero. El local, claramente superior en el complemento, acechó de a poco el arco del visitante.

Embed

A los 31 minutos de esta segunda etapa, el local realizó una buena jugada preparada de lateral que terminó con un disparo cercano de Milton Celiz que tapó Miño y que rápidamente salió para quedarse con el balón cuando Jhonatan Herrera estaba a punto reventarle el arco en el corazón del área.

Para colmo, Barracas Central se quedó con 10 jugadores por la roja directa a Iván Guaraz por un codazo a los 38', pocos minutos después de haber ingresado. Sin embargo, el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa aguantó para ir al alargue, solamente sufriendo en una ocasión, en donde un envío encontró a Antony Alonso y éste sacó un remate desviado.

Y, a los 10' del segundo tiempo del alargue, Tomás Porra hizo una increíble jugada individual y pinchó el balón por sobre Nahuel Manganelli para que Nicolás Blandi la empuje a la red y logren la clasificación. Barracas Central, que clasificó a la Copa Sudamericana 2026 con la consagración de Lanús en la edición actual, se metió en cuartos de final del Torneo Clausura, instancia en la que enfrentará a Gimnasia o Unión.