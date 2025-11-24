La AFA le abrió un expediente a Estudiantes por el pasillo de espaldas a Rosario Central

A través del Boletín N° 6793 Bis, el Tribunal de Disciplina inició una investigación por la protesta del plantel del Pincha y les dieron 48 horas a 12 jugadores para formular su defensa. La decisión fue notificada a Juan Sebastián Verón (presidente del club), la Comisión Directiva y Santiago Núñez (capitán).

Los futbolistas que pueden ser sancionados son: Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Leandro González Pírez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Santiago Arzamendia, Edwin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina, Mikel Amondarain y Lucas Alario (quien fue suplente y le comunicó a Fatura Broun y Ángel Di María lo que ocurriría en el pasillo).

Embed SÍ SEÑORES EMOCIONA



LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES HICIERON EL PASILLO DE ESPALDAS CONTRA ROSARIO CENTRAL pic.twitter.com/tFimn5QreW — Toto (@palertermo) November 23, 2025

En el Boletín N° 6625, que se publicó en febrero de este año, la AFA informaba que será obligatorio el "pasillo de reconocimiento al plantel del equipo campeón o ganador de una competición" y que debería realizarse "en el primer partido en condición de local". Sin embargo, este año no se cumplió siempre y no hubo apertura de expedientes: Central Córdoba no le hizo a Independiente Rivadavia (que conquistó la Copa Argentina) el pasado 10 de noviembre.

"Los futbolistas del club homenajeado ingresarán caminando por ese corredor central, en forma ordenada, pasando entre las dos hileras de jugadores rivales. Quienes integren el pasillo deberán permanecer en su lugar, mirando a los jugadores que transitan, sin realizar movimientos o conductas que alteren el desarrollo normal del protocolo, procedimiento éste que deberá desarrollarse con respeto y corrección, conforme a los principios del juego limpio y a los valores de la AFA", expresaron.

Y agregaron: "Quedan excluidos gestos de burla o de provocación, expresiones ofensivas, manifestaciones hacia el público, los árbitros o los rivales, o cualquier otra actitud que desvirtúe el espíritu del reconocimiento". De esta forma, tras el informe arbitral de Pablo Dóvalo, el conflicto entre Estudiantes y la AFA tiene un nuevo capítulo, con una grieta cada vez más profunda entre Juan Sebastián Verón y Claudio Tapia y compañía.

En este contexto, el Tribunal de Disciplina abrió un informe y podría sancionar a varios jugadores del Pincha, que se medirá con Central Córdoba de Santiago del Estero (que eliminó a San Lorenzo con un arbitraje escandaloso de Nazareno Arasa) en los cuartos de final del Torneo Clausura.