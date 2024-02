Racing aplastó a Newell's en Rosario y le quitó el invicto

El resultado habla por sí solo. Si bien no fue un baile en el que un equipo corrió 90 minutos atrás del otro, el partido siempre se jugó como quiso Racing, incluso en un primer tiempo trabado y disputado, que se abrió con un gol feo -aunque todos valen uno-, y que pese a la intención de ambos de jugar por abajo, no primaron las asociaciones colectivas.

De todos modos, sin Juanfer Quintero ni Agustín Almendra para generar juego, los de Costas eligieron ser más ordenados, verticales y directos: el plan fue cortar en mitad de cancha anticipando a los receptores de Newell's y con un par de toques llegar al área. Salas tuvo la primera y Adrián Martínez lo sucedió con otros dos remates. El local contestó con disparos de Martino y 'Colo' Ramírez.

Hasta que a los 26', Mura profundizó con Solari y recibió cerrado, enganchó y con un defectuoso remate de zurda que se desvió en el camino venció a Macagno. Allí, el encuentro se planchó hasta el tramo final del primer tiempo, donde 'Maravilla' Martínez tuvo otra chance y Arias salvó a Racing con una doble atajada, primero a Banega y luego a Ramírez.

Embed

Y en la última, Mura cortó un pase y Solari, con la defensa leprosa desarmada, habilitó a Adrián Martínez, quien se tomó revancha y, pinchándola ante la salida del arquero, estiró la diferencia. Racing no le dio tiempo a reaccionar a Newell's, porque a los 2' del complemento, Zuculini la agarró de zurda de volea en la puerta del área y la colgó de un ángulo para convertir el triunfo en goleada.

Así, el segundo tiempo estuvo de sobra porque la diferencia ya era irremontable, sobre todo porque May tuvo rápidamente el descuento de cabeza pero la tiró por arriba del travesaño. Y quien no iba a perdonar es Martínez, que culminó de gran manera una buena acción individual de Gabriel Rojas para firmar su doblete y el cuarto de su equipo.

A la Lepra de Larriera no le salió nada. En realidad, aspectos del estilo de juego que pretende el entrenador uruguayo y que ya habían sido exhibidos sí, pero no pudo trasladarlo al marcador, y ante un rival fino para definir, no tuvo chances. Incluso estando 0-4 siguió yendo con ímpetu -y también con ideas- para adelante, pero no la embocó.

Con el triunfo, Racing llegó a 10 puntos y por ahora está tercero en la Zona B, mientras que Newell's se quedó en 12 unidades, perdió el invicto y puede ceder la punta del grupo si se dan resultados. En la próxima fecha, la Academia recibirá a Godoy Cruz el sábado, y la Lepra, que este miércoles enfrentará al Inter Miami de Lionel Messi en un amistoso, visitará a Estudiantes de La Plata el lunes.