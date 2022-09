Desde el cuerpo técnico consideran que los jugadores no se encuentran en buenas condiciones físicas y decidieron que no estén en la consideración de cara al próximo partido de La Academia. La principal razón sería por tener algunos kilos de más.

La polémica se encendió en torno a Cardona, quien viene de ser titular el viernes pasado frente a Estudiantes. Comenzó a desconfiarse del motivo que lo marginó de la práctica general. Se descree que en tan pocos días su peso comience a ser un problema.

Ante la larga lista de bajas, el entrenador Fernando Gago deberá rearmar el once titular para disputar el próximo compromiso. Se estima que incluirá a varios juveniles a la lista de convocados. Se perfila un equipo inédito para jugar desde el inicio.

Gago no suele utilizar jugadores que no estén al cien por ciento y es por esta razón que Cardona y Mirando no volverían a sumar minutos hasta estar a la par de sus compañeros.

Racing se enfrentará con Patronato este martes en Avellaneda.