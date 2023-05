Y es que de cara al duelo del próximo martes en Ecuador, ante el duro Aucas, el DT recuperó a dos futbolistas claves de una larga lista de lesionados: Gonzalo Piovi, quien dejó atrás un esguince de rodilla, y Jonathan Gómez, repuesto de un desgarro.

Ambos entrenaron a la par del grupo en los entrenamientos del fin de semana, y todo indica que volverán a ser titulares en la visita al conjunto ecuatoriano, en donde un triunfo le permitirá a Racing asegurar su pase a los octavos de final. El lunes, en el último entrenamiento previo a emprender viaje, serán exigidos y, de responder bien, se meterán en el 11.

En la práctica de la mañana del domingo, todo el plantel pasó por el gimnasio y luego realizaron trabajos con pelota, como rondos de posesión, tareas tácticas, trabajos de definición y fútbol en espacio reducido. Maximiliano Romero trabajó en campo y Matías Rojas en el gimnasio: ambos están descartado para viajar a Ecuador.

jonathan-gomez_416x234.webp Jonathan Gómez superó el desgarro sufrido ante Boca y volvería al 11 contra Aucas.

Gago deberá definir si sostiene el 4-3-3 o, como ya ha hecho en otras ocasiones, opta por una formación que le dé más resguardo en defensa, sobre todo teniendo en cuenta que será visitante, y ante un rival que en el Cilindro lo complicó y mucho -le ganó con un gol en contra sobre el final-.

El técnico tiene que resolver varias cuestiones: su equipo no da garantías abajo, le cuesta generar juego en el mediocampo, y está con la pólvora mojada adelante. Por eso, hace varios partidos que Pintita no encuentra el equipo y fecha tras fecha mete varios cambios (también por las lesiones, que no le dan tregua). Esta no sería la excepción.

Si Piovi responde bien, su ingreso se dará por Jonathan Galván si Gago mantiene a los cuatro defensores en el fondo. En el medio, Gómez se metería por el juvenil Baltasar Rodríguez. Mientras que el armado del ataque, donde no podrá contar con Gabriel Hauche -expulsado ante Flamengo- ni los mencionados Romero y Rojas, es una incógnita.

Las opciones que tiene el DT para conformar la delantera son Paolo Guerrero, Nicolás Reniero, Nicolás Oroz -que suele jugar en el mediocampo, pero ante tanta ausencia podría adelantarse-, los relegados Edwin Cardona y Héctor Fértoli, y los juveniles Emiliano Saliadarre y Baltasar Rodríguez. Ante este panorama, y por contexto, quizás Pintita se incline por poblar el medio o meter cinco hombres en el fondo. Lo definirá seguramente en la práctica del lunes.

Pasando en limpio, las únicas fijas que tiene Gago para el partido ante Aucas del próximo martes son: Gabriel Arias en el arco; Facundo Mura, Leonardo Sigali y Gabriel Rojas en defensa y Aníbal Moreno y Juan Nardoni en el medio. Arriba, y para jugar de '9', Reniero le sacaría ventaja al peruano Guerrero.