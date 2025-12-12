Fútbol |

Ya está el fixture del Torneo Apertura 2026: ¿Cuándo son los clásicos?

Las dos zonas de 15 equipos ya habían sido definidas el martes. Ahora está fixture de las 16 fechas, cada una con un clásico interzonal y, además, hay una fecha con todos enfrentamientos interzonales que salieron por sorteo. El torneo comienza el

El Torneo Apertura 2026 ya tiene definidas sus zonas de 15 equipos, los partidos interzonales y las fechas en las que se jugarán los clásicos.

Torneo Ap 2026

El campeonato iniciará a fines de enero, en la semana del 25, y desde ahora cada equipo sabe cuál será su camino para luego, si queda entre los 8 primeros, disputar los playoffs.

En la primera fecha del Apertura, Boca y River se enfrentarán ante Riestra y Barracas respectivamente. El Xeneize recibirá al Malevo, mientras que el Millonario visitará al Guapo. El primer interzonal del campeonato será entre Aldosivi y Defensa y Justicia.

En la fecha 15 se disputará el superclásico en El Monumental, que será en el fin de semana del 19 de abril. Una semana antes, en la jornada 14, se jugarán Boca vs. Independiente en La Bombonera y Racing vs. River en Avellaneda.

En la fecha 13 El Rojo y La Academia se enfrentarán en el Libertadores de América-Ricardo E. Bochini, dando inicio a una seguidilla de clásicos, fin de semana tras fin de semana.

En la 10, San Lorenzo visitará a Boca, en lo que se asegura un gran enfrentamiento entre ambos. El Ciclón irá a La Boca a estirar la ventaja que tiene en el historial con el Xeneize.

La jornada de interzonales será en la fecha 6. Entre ellos se disputará un clásico más: Boca vs. Racing. El equipo de Paredes será el que más derbis juegue en el torneo, ya que enfrentará a los 4 grandes. Cerrará el año habiendo jugado 8 clásicos en total (entre la primera fase del Apertura y Clausura).

El primer clásico del Torneo Apertura será Huracán vs. San Lorenzo en Parque Patricios en la fecha 4.

Otros de los duelos destacados serán, en la fecha 8, Newell´s vs. Rosario Central en el estadio de la Lepra; el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes en la fecha 5 y Belgrano vs. Talleres en la jornada 11.

Así se disputarán las 16 fechas del torneo Apertura

Fecha 1 (fin de semana del 25/01)

Interzonal:

  • Aldosivi – Defensa y Justicia

Zona A

  • Boca – Deportivo Riestra
  • Independiente – Estudiantes
  • Talleres – Newell’s
  • Instituto – Vélez
  • Unión – Platense
  • San Lorenzo – Lanús
  • Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)

Zona B

  • Barracas Central – River
  • Gimnasia – Racing
  • Rosario Central – Belgrano
  • Tigre – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Argentinos – Sarmiento
  • Banfield – Huracán
  • Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán

Fecha 2 (semana del 28/01)

Interzonal:

  • Atlético Tucumán – Central Córdoba

Zona A

  • Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo
  • Lanús – Unión
  • Platense – Instituto
  • Vélez – Talleres
  • Newell’s – Independiente
  • Estudiantes – Boca
  • Deportivo Riestra – Defensa y Justicia

Zona B

  • Huracán – Independiente Rivadavia Mza.
  • Sarmiento – Banfield
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos
  • Belgrano – Tigre
  • Racing – Rosario Central
  • River – Gimnasia
  • Aldosivi – Barracas Central

Fecha 3 (fin de semana del 01/02)

Interzonal:

  • Barracas Central – Deportivo Riestra

Zona A

  • Defensa y Justicia – Estudiantes
  • Boca – Newell’s
  • Independiente – Vélez
  • Talleres – Platense
  • Instituto – Lanús
  • Unión – Gimnasia (Mza.)
  • San Lorenzo – Central Córdoba

Zona B

  • Gimnasia – Aldosivi
  • Rosario Central – River
  • Tigre – Racing
  • Argentinos – Belgrano
  • Banfield – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento
  • Atlético Tucumán – Huracán

Fecha 4 (fin de semana del 08/02)

Interzonal:

  • Huracán – San Lorenzo

Zona A

  • Central Córdoba – Unión
  • Gimnasia (Mza.) – Instituto
  • Lanús – Talleres
  • Platense – Independiente
  • Vélez – Boca
  • Newell’s – Defensa y Justicia
  • Estudiantes – Deportivo Riestra

Zona B

  • Sarmiento – Atlético Tucumán
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza.
  • Belgrano – Banfield
  • Racing – Argentinos
  • River – Tigre
  • Aldosivi – Rosario Central
  • Barracas Central – Gimnasia

Fecha 5 (fin de semana del 15/02)

Interzonal:

  • Gimnasia – Estudiantes

Zona A

  • Deportivo Riestra – Newell’s
  • Defensa y Justicia – Vélez
  • Boca – Platense
  • Independiente – Lanús
  • Talleres – Gimnasia (Mza.)
  • Instituto – Central Córdoba
  • Unión – San Lorenzo

Zona B

  • Rosario Central – Barracas Central
  • Tigre – Aldosivi
  • Argentinos – River
  • Banfield – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano
  • Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Huracán – Sarmiento

Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02)

  • Vélez – River
  • Platense – Barracas Central
  • Rosario Central – Talleres
  • Estudiantes – Sarmiento
  • Defensa y Justicia – Belgrano
  • Argentinos – Lanús
  • Boca – Racing
  • Independiente Rivadavia Mza. – Independiente
  • Unión – Aldosivi
  • Instituto – Atlético Tucumán
  • San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Gimnasia (Mza.) – Gimnasia
  • Central Córdoba – Tigre
  • Deportivo Riestra – Huracán
  • Banfield – Newell’s

Fecha 7 (semana del 25/02)

Interzonal:

  • Sarmiento – Unión

Zona A

  • San Lorenzo – Instituto
  • Central Córdoba – Talleres
  • Gimnasia (Mza.) – Independiente
  • Lanús – Boca
  • Platense – Defensa y Justicia
  • Vélez – Deportivo Riestra
  • Newell’s – Estudiantes

Zona B

  • Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán
  • Belgrano – Atlético Tucumán
  • Racing – Independiente Rivadavia Mza.
  • River – Banfield
  • Aldosivi – Argentinos
  • Barracas Central – Tigre
  • Gimnasia – Rosario Central

Fecha 8 (fin de semana del 01/03)

Interzonal:

  • Newell’s – Rosario Central

Zona A

  • Estudiantes – Vélez
  • Deportivo Riestra – Platense
  • Defensa y Justicia – Lanús
  • Boca – Gimnasia (Mza.)
  • Independiente – Central Córdoba
  • Talleres – San Lorenzo
  • Instituto – Unión

Zona B

  • Tigre – Gimnasia
  • Argentinos – Barracas Central
  • Banfield – Aldosivi
  • Independiente Rivadavia Mza. – River
  • Atlético Tucumán – Racing
  • Huracán – Belgrano
  • Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)

Fecha 9 (fin de semana del 08/03)

Interzonal:

  • Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto

Zona A

  • Unión – Talleres
  • San Lorenzo – Independiente
  • Central Córdoba – Boca
  • Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia
  • Lanús – Deportivo Riestra
  • Platense – Estudiantes
  • Vélez – Newell’s

Zona B

  • Belgrano – Sarmiento
  • Racing – Huracán
  • River – Atlético Tucumán
  • Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza
  • Barracas Central – Banfield
  • Gimnasia – Argentinos
  • Rosario Central – Tigre

Fecha 10 (semana del 11/03)

Interzonal:

  • Tigre – Vélez

Zona A

  • Newell´s – Platense
  • Estudiantes – Lanús
  • Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.)
  • Defensa y Justicia – Central Córdoba
  • Boca – San Lorenzo
  • Independiente – Unión
  • Talleres – Instituto

Zona B

  • Argentinos – Rosario Central
  • Banfield – Gimnasia
  • Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central
  • Atlético Tucumán – Aldosivi
  • Huracán – River
  • Sarmiento – Racing
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano

Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)

Interzonal:

  • Belgrano – Talleres

Zona A

  • Instituto – Independiente
  • Unión – Boca
  • San Lorenzo – Defensa y Justicia
  • Central Córdoba – Deportivo Riestra
  • Gimnasia (Mza.) – Estudiantes
  • Lanús – Newell’s
  • Platense – Vélez

Zona B

  • Racing – Estudiantes (Rio Cuarto)
  • River – Sarmiento
  • Aldosivi – Huracán
  • Barracas Central – Atlético Tucumán
  • Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza.
  • Rosario Central – Banfield
  • Tigre – Argentinos

Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)

Interzonal:

  • Argentinos – Platense

Zona A

  • Vélez – Lanús
  • Newell’s – Gimnasia (Mza.)
  • Estudiantes – Central Córdoba
  • Deportivo Riestra – San Lorenzo
  • Defensa y Justicia – Unión
  • Boca – Instituto
  • Independiente – Talleres

Zona B

  • Banfield – Tigre
  • Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central
  • Atlético Tucumán – Gimnasia
  • Huracán – Barracas Central
  • Sarmiento – Aldosivi
  • Estudiantes (Río Cuarto) – River
  • Belgrano – Racing

Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)

Interzonal:

  • Independiente – Racing

Zona A

  • Talleres – Boca
  • Instituto – Defensa y Justicia
  • Unión – Deportivo Riestra
  • San Lorenzo – Estudiantes
  • Central Córdoba – Newell’s
  • Gimnasia (Mza.) – Vélez
  • Lanús – Platense

Zona B

  • River – Belgrano
  • Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Barracas Central – Sarmiento
  • Gimnasia – Huracán
  • Rosario Central – Atlético Tucumán
  • Tigre – Independiente Rivadavia Mza.
  • Argentinos – Banfield

Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)

Interzonal:

  • Lanús – Banfield

Zona A

  • Platense – Gimnasia (Mza.)
  • Vélez – Central Córdoba
  • Newell’s – San Lorenzo
  • Estudiantes – Unión
  • Deportivo Riestra – Instituto
  • Defensa y Justicia – Talleres
  • Boca – Independiente

Zona B

  • Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos
  • Atlético Tucumán – Tigre
  • Huracán – Rosario Central
  • Sarmiento – Gimnasia
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central
  • Belgrano – Aldosivi
  • Racing – River

Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)

Interzonal:

  • River – Boca

Zona A

  • Independiente – Defensa y Justicia
  • Talleres – Deportivo Riestra
  • Instituto – Estudiantes
  • Unión – Newell’s
  • San Lorenzo – Vélez
  • Central Córdoba – Platense
  • Gimnasia (Mza.) – Lanús

Zona B

  • Aldosivi – Racing
  • Barracas Central – Belgrano
  • Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto)
  • Rosario Central – Sarmiento
  • Tigre – Huracán
  • Argentinos – Atlético Tucumán
  • Banfield – Independiente Rivadavia Mza.

Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)

Interzonal:

  • Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)

Zona A

  • Lanús – Central Córdoba
  • Platense – San Lorenzo
  • Vélez – Unión
  • Newell’s – Instituto
  • Estudiantes – Talleres
  • Deportivo Riestra – Independiente
  • Defensa y Justicia – Boca

Zona B

  • Atlético Tucumán – Banfield
  • Huracán – Argentinos
  • Sarmiento – Tigre
  • Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central
  • Belgrano – Gimnasia
  • Racing – Barracas Central
  • River – Aldosivi

