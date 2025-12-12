Ya está el fixture del Torneo Apertura 2026: ¿Cuándo son los clásicos?

Torneo Ap 2026
El campeonato iniciará a fines de enero, en la semana del 25, y desde ahora cada equipo sabe cuál será su camino para luego, si queda entre los 8 primeros, disputar los playoffs.
En la
primera fecha del Apertura, Boca y River se enfrentarán ante Riestra y Barracas respectivamente. El Xeneize recibirá al Malevo, mientras que el Millonario visitará al Guapo. El primer interzonal del campeonato será entre Aldosivi y Defensa y Justicia.
En la fecha 15 se disputará el superclásico en El Monumental, que será en el fin de semana del 19 de abril. Una semana antes, en la jornada 14, se jugarán Boca vs. Independiente en La Bombonera y Racing vs. River en Avellaneda.
En la
fecha 13 El Rojo y La Academia se enfrentarán en el Libertadores de América-Ricardo E. Bochini, dando inicio a una seguidilla de clásicos, fin de semana tras fin de semana.
En la
10, San Lorenzo visitará a Boca, en lo que se asegura un gran enfrentamiento entre ambos. El Ciclón irá a La Boca a estirar la ventaja que tiene en el historial con el Xeneize.
La jornada de interzonales será en la
fecha 6. Entre ellos se disputará un clásico más: Boca vs. Racing. El equipo de Paredes será el que más derbis juegue en el torneo, ya que enfrentará a los 4 grandes. Cerrará el año habiendo jugado 8 clásicos en total (entre la primera fase del Apertura y Clausura).
El primer clásico del Torneo Apertura será
Huracán vs. San Lorenzo en Parque Patricios en la fecha 4.
Otros de los duelos destacados serán, en la
fecha 8, Newell´s vs. Rosario Central en el estadio de la Lepra; el clásico platense entre Gimnasia y Estudiantes en la fecha 5 y Belgrano vs. Talleres en la jornada 11.
Así se disputarán las 16 fechas del torneo Apertura
Fecha 1 (fin de semana del 25/01)
Interzonal:
Aldosivi – Defensa y Justicia
Zona A
Boca – Deportivo Riestra Independiente – Estudiantes Talleres – Newell’s Instituto – Vélez Unión – Platense San Lorenzo – Lanús Central Córdoba – Gimnasia (Mza.)
Zona B
Barracas Central – River Gimnasia – Racing Rosario Central – Belgrano Tigre – Estudiantes (Río Cuarto) Argentinos – Sarmiento Banfield – Huracán Independiente Rivadavia Mza. – Atlético Tucumán
Fecha 2 (semana del 28/01)
Interzonal:
Atlético Tucumán – Central Córdoba
Zona A
Gimnasia (Mza.) – San Lorenzo Lanús – Unión Platense – Instituto Vélez – Talleres Newell’s – Independiente Estudiantes – Boca Deportivo Riestra – Defensa y Justicia
Zona B
Huracán – Independiente Rivadavia Mza. Sarmiento – Banfield Estudiantes (Río Cuarto) – Argentinos Belgrano – Tigre Racing – Rosario Central River – Gimnasia Aldosivi – Barracas Central
Fecha 3 (fin de semana del 01/02)
Interzonal:
Barracas Central – Deportivo Riestra
Zona A
Defensa y Justicia – Estudiantes Boca – Newell’s Independiente – Vélez Talleres – Platense Instituto – Lanús Unión – Gimnasia (Mza.) San Lorenzo – Central Córdoba
Zona B
Gimnasia – Aldosivi Rosario Central – River Tigre – Racing Argentinos – Belgrano Banfield – Estudiantes (Río Cuarto) Independiente Rivadavia Mza. – Sarmiento Atlético Tucumán – Huracán
Fecha 4 (fin de semana del 08/02)
Interzonal:
Zona A
Central Córdoba – Unión Gimnasia (Mza.) – Instituto Lanús – Talleres Platense – Independiente Vélez – Boca Newell’s – Defensa y Justicia Estudiantes – Deportivo Riestra
Zona B
Sarmiento – Atlético Tucumán Estudiantes (Río Cuarto) – Independiente Rivadavia Mza. Belgrano – Banfield Racing – Argentinos River – Tigre Aldosivi – Rosario Central Barracas Central – Gimnasia
Fecha 5 (fin de semana del 15/02)
Interzonal:
Zona A
Deportivo Riestra – Newell’s Defensa y Justicia – Vélez Boca – Platense Independiente – Lanús Talleres – Gimnasia (Mza.) Instituto – Central Córdoba Unión – San Lorenzo
Zona B
Rosario Central – Barracas Central Tigre – Aldosivi Argentinos – River Banfield – Racing Independiente Rivadavia Mza. – Belgrano Atlético Tucumán – Estudiantes (Río Cuarto) Huracán – Sarmiento
Fecha 6 (Interzonal – fin de semana del 22/02) Vélez – River Platense – Barracas Central Rosario Central – Talleres Estudiantes – Sarmiento Defensa y Justicia – Belgrano Argentinos – Lanús Boca – Racing Independiente Rivadavia Mza. – Independiente Unión – Aldosivi Instituto – Atlético Tucumán San Lorenzo – Estudiantes (Río Cuarto) Gimnasia (Mza.) – Gimnasia Central Córdoba – Tigre Deportivo Riestra – Huracán Banfield – Newell’s
Fecha 7 (semana del 25/02)
Interzonal:
Zona A
San Lorenzo – Instituto Central Córdoba – Talleres Gimnasia (Mza.) – Independiente Lanús – Boca Platense – Defensa y Justicia Vélez – Deportivo Riestra Newell’s – Estudiantes
Zona B
Estudiantes (Río Cuarto) – Huracán Belgrano – Atlético Tucumán Racing – Independiente Rivadavia Mza. River – Banfield Aldosivi – Argentinos Barracas Central – Tigre Gimnasia – Rosario Central
Fecha 8 (fin de semana del 01/03)
Interzonal:
Newell’s – Rosario Central
Zona A
Estudiantes – Vélez Deportivo Riestra – Platense Defensa y Justicia – Lanús Boca – Gimnasia (Mza.) Independiente – Central Córdoba Talleres – San Lorenzo Instituto – Unión
Zona B
Tigre – Gimnasia Argentinos – Barracas Central Banfield – Aldosivi Independiente Rivadavia Mza. – River Atlético Tucumán – Racing Huracán – Belgrano Sarmiento – Estudiantes (Río Cuarto)
Fecha 9 (fin de semana del 08/03)
Interzonal:
Estudiantes (Río Cuarto) – Instituto
Zona A
Unión – Talleres San Lorenzo – Independiente Central Córdoba – Boca Gimnasia (Mza.) – Defensa y Justicia Lanús – Deportivo Riestra Platense – Estudiantes Vélez – Newell’s
Zona B
Belgrano – Sarmiento Racing – Huracán River – Atlético Tucumán Aldosivi – Independiente Rivadavia Mza Barracas Central – Banfield Gimnasia – Argentinos Rosario Central – Tigre
Fecha 10 (semana del 11/03)
Interzonal:
Zona A
Newell´s – Platense Estudiantes – Lanús Deportivo Riestra – Gimnasia (Mza.) Defensa y Justicia – Central Córdoba Boca – San Lorenzo Independiente – Unión Talleres – Instituto
Zona B
Argentinos – Rosario Central Banfield – Gimnasia Independiente Rivadavia Mza. – Barracas Central Atlético Tucumán – Aldosivi Huracán – River Sarmiento – Racing Estudiantes (Río Cuarto) – Belgrano
Fecha 11 (Fin de semana del 15/03)
Interzonal:
Zona A
Instituto – Independiente Unión – Boca San Lorenzo – Defensa y Justicia Central Córdoba – Deportivo Riestra Gimnasia (Mza.) – Estudiantes Lanús – Newell’s Platense – Vélez
Zona B
Racing – Estudiantes (Rio Cuarto) River – Sarmiento Aldosivi – Huracán Barracas Central – Atlético Tucumán Gimnasia – Independiente Rivadavia Mza. Rosario Central – Banfield Tigre – Argentinos
Fecha 12 (Fin de semana del 22/03)
Interzonal:
Zona A
Vélez – Lanús Newell’s – Gimnasia (Mza.) Estudiantes – Central Córdoba Deportivo Riestra – San Lorenzo Defensa y Justicia – Unión Boca – Instituto Independiente – Talleres
Zona B
Banfield – Tigre Independiente Rivadavia Mza. – Rosario Central Atlético Tucumán – Gimnasia Huracán – Barracas Central Sarmiento – Aldosivi Estudiantes (Río Cuarto) – River Belgrano – Racing
Fecha 13 (Fin de semana del 05/04)
Interzonal:
Zona A
Talleres – Boca Instituto – Defensa y Justicia Unión – Deportivo Riestra San Lorenzo – Estudiantes Central Córdoba – Newell’s Gimnasia (Mza.) – Vélez Lanús – Platense
Zona B
River – Belgrano Aldosivi – Estudiantes (Río Cuarto) Barracas Central – Sarmiento Gimnasia – Huracán Rosario Central – Atlético Tucumán Tigre – Independiente Rivadavia Mza. Argentinos – Banfield
Fecha 14 (Fin de semana del 12/04)
Interzonal:
Zona A
Platense – Gimnasia (Mza.) Vélez – Central Córdoba Newell’s – San Lorenzo Estudiantes – Unión Deportivo Riestra – Instituto Defensa y Justicia – Talleres Boca – Independiente
Zona B
Independiente Rivadavia Mza. – Argentinos Atlético Tucumán – Tigre Huracán – Rosario Central Sarmiento – Gimnasia Estudiantes (Río Cuarto) – Barracas Central Belgrano – Aldosivi Racing – River
Fecha 15 (Fin de semana del 19/04)
Interzonal:
Zona A
Independiente – Defensa y Justicia Talleres – Deportivo Riestra Instituto – Estudiantes Unión – Newell’s San Lorenzo – Vélez Central Córdoba – Platense Gimnasia (Mza.) – Lanús
Zona B
Aldosivi – Racing Barracas Central – Belgrano Gimnasia – Estudiantes (Río Cuarto) Rosario Central – Sarmiento Tigre – Huracán Argentinos – Atlético Tucumán Banfield – Independiente Rivadavia Mza.
Fecha 16 (Fin de semana del 26/04)
Interzonal:
Independiente Rivadavia Mza. – Gimnasia (Mza.)
Zona A
Lanús – Central Córdoba Platense – San Lorenzo Vélez – Unión Newell’s – Instituto Estudiantes – Talleres Deportivo Riestra – Independiente Defensa y Justicia – Boca
Zona B
Atlético Tucumán – Banfield Huracán – Argentinos Sarmiento – Tigre Estudiantes (Río Cuarto) – Rosario Central Belgrano – Gimnasia Racing – Barracas Central River – Aldosivi
