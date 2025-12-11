Juan Sebastián Verón dirá presente en la final: estará con los hinchas en la tribuna

El mandamás de Estudiantes fue sancionado por la AFA por haber dado la orden a su plantel de realizar el pasillo de campeón a Rosario Central de espaldas, en señal de protesta por la otorgación del título de Liga 2025. Cabe recordar que la entidad lo proclamó campeón por haber terminado primero en la tabla anual, algo no establecido a principio de año.

Verón viajará en un vuelo privado junto a familiares y amigos y, dadas las circunstancias, irá como un hincha más, observando el partido desde la tribuna. Otro punto relevante es la sede de la final: Santiago del Estero, tierra del secretario de la AFA, Pablo Toviggino, con quien Verón ha tenido numerosos cruces.

El presidente no suele acompañar al Pincha en condición de visitante aunque sí asiste a todos los encuentros de local. De hecho, no estuvo presente en las finales que Estudiantes ganó anteriormente en el Madre de Ciudades ni en Lanús cuando se consagró por la Copa Argentina.

La sanción que recibió Verón es de seis meses por parte del Tribunal de Disciplina y no fue la única medida. El fallo incluyó además:

2°) Dos fechas de suspensión para los jugadores de Estudiantes que participaron del pasillo y adoptaron la conducta reprochada.

3°) Las suspensiones deberán cumplirse en el próximo torneo oficial en el que participe el plantel profesional masculino.

4°) Al jugador Nº 6, Santiago Misael Núñez, capitán del equipo, se le impone además la prohibición de ejercer la capitanía durante tres meses, como medida accesoria por su rol de liderazgo.

5°) Multa de 4.000 entradas al Club Estudiantes de La Plata.

“La Brujita” acudirá al TAS para apelar la sanción de medio año y buscar retomar sus funciones como principal dirigente del club.