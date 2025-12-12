Pantalla gigante: el plan de Racing para que sus hinchas vean la final en el Cilindro

A través de sus redes, la Academia confirmó que volverá a abrir el Cilindro para que los hinchas vean la final del Torneo Clausura ante Estudiantes en pantalla gigante.
Racing resolvió repetir lo que hizo en la final de la Sudamericana y abrirá el Cilindro para quienes no puedan viajar a Santiago del Estero a presenciar la final del Torneo Clausura. La dirigencia habilitará una pantalla gigante en el estadio para seguir el duelo decisivo ante Estudiantes, con acceso gratuito para socios y no socios. El club informó que las puertas se abrirán a partir de las 18, con ingreso por Colón y General Paz y por Colón y Pedro de Mendoza, y con habilitación en las plateas B, C y E.
La institución aclaró que se deberá presentar carnet o DNI para entrar y que estará prohibido el uso de pirotecnia o el consumo de alcohol dentro del estadio, también destacó que la transmisión se verá en una pantalla “de calidad cinematográfica”, pensada para que la gente pueda seguir al equipo de Gustavo Costas como si estuviera en la cancha.
El anuncio llega días después de que el Cilindro ya se abriera para la primera final del torneo femenino, en la que Racing venció a Belgrano y quedó bien posicionado para la vuelta en Córdoba, y revive recuerdos del 2001, cuando Racing también abrió su cancha tras la consagración en Liniers, y de 2024, cuando los hinchas acompañaron a la distancia la final de la Sudamericana en Asunción.
