Pantalla gigante: el plan de Racing para que sus hinchas vean la final en el Cilindro

Nuestra casa albergará a los hinchas para que puedan seguir en Buenos Aires la definición del Torneo Clausura que se jugará en Santiago del Estero, viendo la final en una pantalla con calidad cinematográfica.



La institución aclaró que se deberá presentar carnet o DNI para entrar y que estará prohibido el uso de pirotecnia o el consumo de alcohol dentro del estadio, también destacó que la transmisión se verá en una pantalla “de calidad cinematográfica”, pensada para que la gente pueda seguir al equipo de Gustavo Costas como si estuviera en la cancha.

pantalla gigante cilindro Así se vivió la final de la Sudamericana 2024 en el estadio Presidente Perón.

El anuncio llega días después de que el Cilindro ya se abriera para la primera final del torneo femenino, en la que Racing venció a Belgrano y quedó bien posicionado para la vuelta en Córdoba, y revive recuerdos del 2001, cuando Racing también abrió su cancha tras la consagración en Liniers, y de 2024, cuando los hinchas acompañaron a la distancia la final de la Sudamericana en Asunción.