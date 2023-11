Racing jugó mal, no pudo sostener la ventaja y empató con Central Córdoba

Chato partido de Racing. Frente a un serio rival, que sin muchas luces se hace fuerte, consigue buenos resultados y es una de las revelaciones del torneo. La Academia no encuentra paz ni motivos para al menos destacar algo. Lo único positivo, en una nueva noche de cabildo abierto en el Cilindro, fue el regreso de Johan Carbonero tras 8 meses, luego de su rotura de ligamentos.

La dupla Grazzini-Videla, que seguirá hasta diciembre, quiso llevar de arranque lo que ante Defensa le dio soluciones desde el banco, juntando gente por dentro con Nardoni, Almendra, Rodríguez y Vecchio. Sin embargo, por déficit propio, y por mérito del rival para incomodarlo, no lo pudo replicar y terminó volviendo a los extremos, que tampoco le ofrecieron soluciones.

Central Córdoba, ordenado, cerrando espacios y tapando receptores, impidió las conexiones de Racing y logró así plantarse con firmeza y solidez en el campo para animarse a disputarle la pelota. Aunque en el primer tiempo, pese a dominar los tiempos, no generó chances. Sí la Academia, con un centro de Rojas que Canto despejó en la línea y el posterior remate de Piovi que Mansilla envió al córner.

En el complemento el local salió con otra decisión a la hora de ir para adelante, pero también el Ferroviario, que de entrada avisó con un centro venenoso que terminó en un córner. Minutos después, y por esa vía, Ocampos anticipó y obligó la respuesta de Arias. Más tarde, Kalinski recibió en el área pero tardó en querer perfilarse y Arias lo achicó bien para taparle el remate.

La diferencia de jerarquía pesó a favor de Racing, porque en la primera que tuvo, Roger Martínez controló, se tomó un tiempo, amagó y definió de zurda. El gol académico metió al partido en un limbo: Racing amagó a envalentonarse pero no fue más que una sensación, y Central Córdoba, de correctísimo partido hasta allí, no terminó de digerir el golpe y se encontró a la vez con la necesidad de cambiar el planteo, que si bien le dio resultado durante 65 minutos, ya no le era negocio con el resultado desfavorable.

Pero sobre el final, el local se fue quedando y Central Córdoba llegó al empate en la agonía del partido, y gracias a los ingresos desde el banco, que sí le facilitaron las cosas a De Felippe. Buena jugada del siempre determinante Jourdan por derecha y centró perfecto para la aparición de Sanabria, que definió de gran manera para sellar el empate.

El punto no le sirve para nada a Racing, que dejó pasar una gran chance de treparse a la cima del grupo pero fundamentalmente meterse en los puestos de copas internacionales y empezar a consolidarse allí. Necesitará un buen sprint final para competir en Sudamérica en 2024: en la próxima fecha visitará a Lanús.

Por su parte, Central Córdoba es el flamante líder de la Zona B con 19 puntos, hasta que el lunes jueguen Belgrano y Godoy Cruz. En la tabla anual, no pudo concretar matemáticamente la salvación, pero sí dio un buen paso y, por escenario, rival y contexto de partido, es un valioso punto. En la décimo tercera jornada recibirá a Estudiantes de La Plata.