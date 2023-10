La jugada de la polémica y la reacción de Wancho

Todo comenzó cuando el goleador falló una chance ideal para que su equipo se ponga 2 a 0 arriba frente a Barras Central. Wanchope se iba solo de cara al arquero del Guapo y tenía dos opciones: rematar o darle un pase a un compañero que se encontraba sólo por el otro lado. No logró hacer ninguna de las dos con claridad. Esperó al defensor, lo eludió y luego perdió el mano a mano contra el arquero, que le terminó quitando la pelota. Allí comenzó el problema.

Esto causó mucho revuelo, sobre todo en los hinchas de Colón. Enojo, bronca y demás por lo que podía haber sido un gol para aumentar la ventaja y quedarse con el partido contra un rival directo para mantener la categoría. Para peor, Barracas terminó dando vuelta el resultado y quedándose con tres puntos de oro para hundir al Sabalero que comparte puntos con Vélez y Gimnasia (LP). Los tres con 38 unidades y en caso de terminar así habría un triangular desempate para definir el otro de los descensos.

Todo comenzó cuando Sebastián Nicolás Eleuteriu, un usuario de Tik Tok, que expresó su malestar por lo que había hecho Ábila con un enojo rotundo. Esto, le llegó al delantero y el mismo le mandó un mensaje vía Instagram: "Hola fenómeno, ¿cómo estás? Mañana avisame y nos juntamos los dos solos para que me cagues a trompadas. ¿Te parece? Así te sacás toda la bronca y estás liberado, crack, de las redes sociales”, escribió Wanchope.

Acompañado a esa primera acción de Ábila invitando a pelear al hincha, llegaron otros mensajes como: : “Típico de cagón”, “Claro, querés ser famoso”, “Hay que tener algún talento. Vos ni guapo sos”, “Es miedo y plata”, “Pero vos miedo tenés mucho”, “Hacé capturas, jaja. No tengas miedo” y “Si yo te tumbo te garch*”.

El descargo del simpatizante

Sebastián no se quedó callado y expresó su sentimiento luego de estos mensajes: "Estaba tan al pedo, boludeand*, en vez de concentrarse en Colón. Vio reels. Primero, somos hinchas de Colón. Yo soy "wanchopefóbico". Estoy podrido de los jugadores que vienen a los clubes del Interior a hacer las planchas. Este me invita a pelear, yo lo quiero pelear, vamos a pelear, pero vamos a hacer un trato, Wanchope. Si yo te tumbo una vez, te vas de Colón sin cobrar nada”, comentó el hincha.

Además detalló: "Me arranca escribiendo ‘cuando quieras nos cagamos a trompadas’. Es una invitación que ningún hincha de Colón dejaría pasar. Después me dice si yo te tumbo te garcho. No me voy a meter con tus capacidades intelectuales. A nuestro club no pueden venir a joder. Vos te tenés que ir de Colón. Yo no lo banco, un tipo que le contesta a un gil como yo es porque está más al pedo que yo. Colón está en entrando en un triangular para irse al descenso, ponete las pilas, Wanchope”, sentenció Sebastián.

Luego, se retractó

Aunque luego el simpatizante del Sabalero, dio marcha atrás y bajó decibeles. En una historia de Instagram escribió: "Ahora me siento mal. Siento que le hice un daño grande al pedo y me da culpa. Pero recuerdo el gol que erró contra Barracas y se me pasa. Aclaro que una pelea con "el gordo" sería imposible. No porque uno se cague. Él queda muy expuesto si lo hace y es entendible", detalló.

Además agregó: "Desde acá sería al pedo e ilógico, aparte injusto porque nunca podría hacerlo sin perjudicar a Colón o al mismo. Su situación es desfavorable.