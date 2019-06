"Tengo 62 años y mil millones de partidos vistos, me doy cuenta cuando un partido está amañado y cuanto un árbitro actúa de mala fe, fue muy grave lo que pasó en mar del plata, todo está muy digitado", dijo el tucumano en declaraciones a LV12 Online, apuntando directamente al árbitro Adrián Franklin.

El punto de inflexión al que hace referencia es el partido en que Alvarado terminó ascendiendo porque los jugadores de San Jorge decidieron dejar de jugar el partido. Raed debía ponerle firma a un fallo que ratifique el ascenso y además sancionara al club que abandonó el campo.

“¿Cómo hago para sancionar a los jugadores de San Jorge? Por eso presento mi renuncia, en mí conciencia no me cabe eso", indicó también en Rock&gol Salta.

Cómo titular del tribunal, Raed había sancionado por seis meses al jugador de Estudiantes de Río Cuarto Juan Tejera, quien no se presentó pese a ser citado por el Tribunal para ratificar o rectificar los dichos que circularon por whatsapp en las que el uruguayo deslizaba que el equipo cordobés había arreglado su ascenso. El defensor, no se presentó y no podrá jugar hasta el año próximo en el fútbol argentino.

En la carta formal de renuncia “indeclinable”, Raed le explica al presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, que su determinación obedece a “razones de índole personal” que lo requieren en Tucumán, provincia en la que reside.

A raíz de las sospechas de amaño que Raed hizo públicas junto con su renuncia, el Consejo Federal había tomado la decisión de tutelar a Gustavo Bassi -el mandamás del arbitraje del interior- con las incorporación de Juan Pablo Pompei.