Riquelme: "Nos dejaron un club con deudas"

El ídolo de Boca también apuntó contra Marcelo Benedetto: "Escuché decir a Marcelo que no tenemos un jugador de categoría. Después de Vélez, Cardona era el mejor jugador del país, coincidíamos todos. Ahora uno escucha que Boca no tiene un jugador importante".



El Cholo Sottile tampoco se salvó de los reproches: "No me gusta cuando escucho al Cholo que a Tevez no lo queríamos. Uno tiene que opinar de las cosas que van pasando. Tevez sabe que lo quiero, jugó siempre desde que llegamos".

Con respecto a la presión que siente el club comentó: "Parece que Boca es el único que está obligado a ganar 7 a 0 todos los partidos y a gastar millones. Nos dejaron un club con deudas, no es tan difícil entenderlo"

"Esas cosas las tienen que tener en cuenta, porque hablan todos los días, parece que tenemos que traer 8 jugadores. Pero hay que ser claros y sinceros más allá de que vamos con todo para ganar la Copa. Trabajo desde las 10 de la mañana hasta la 1 para armar un gran equipo, pero no le prometo al hincha que vamos a ganar la Copa", agregó Riquelme.

Por último tocó el tema de Campuzano y Villa y dejó en claro que: "Campuzano tiene contrato por varios años con nosotros y yo escucho que se va en la tele. Villa si sigue así va a ser uno de los mejores delanteros del torneo de Argentina".

"Confiamos en Russo y su cuerpo técnico, no depende de la serie de Libertadores que se viene", finalizó.