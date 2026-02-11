Cuál es la lesión que está frenando la llegada de Edwuin Cetré a Boca

Hace apenas dos semanas, Athletico Paranaense desistió de avanzar en su compra tras descubrir lo mismo. En el caso de Boca, las partes ya tenían un acuerdo cerrado por una cifra cercana a los 5 millones de dólares por la totalidad del pase a repartir entre Estudiantes y el DIM pero la evaluación médica modificó el escenario.

Desde el Xeneize consideran que, por ese antecedente en la rodilla, comprar el pase en esas condiciones podría implicar un riesgo. Por eso, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme propuso reformular la operación con un préstamo con cargo y opción de compra en lugar de una transferencia definitiva inmediata.

En Estudiantes aseguran que Cetré está en óptimas condiciones físicas y remarcan que disputó 86 partidos en los últimos dos años y que apenas se perdió algunos encuentros por molestias musculares menores. Y no están dispuestos a desprenderse de una de sus figuras y dársela a un rival directo por un préstamo...

En este contexto, este miércoles el colombiano volvió a entrenarse en City Bell bajo las ordenes de Eduardo Domínguez en un entrenamiento pensando en el clásico ante Gimnasia en el Bosque. Por ahora la negociación no está caída, pero sí en pausa por su condición física y diferencias en la operación del pase.