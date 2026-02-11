Sebastián Battaglia criticó a Riquelme y no descartó meterse en la política de Boca

En una entrevista con Picado TV, Battaglia analizó la actualidad futbolística del Xeneize y marcó que la irregularidad no es nueva: “Viene de hace tiempo, con demasiados cambios de entrenadores y de sistemas. Así es difícil sostener una identidad”. También mencionó la presión constante por la Copa Libertadores y la falta de continuidad en el equipo titular.

Sobre las intervenciones del Consejo de Fútbol y del propio Riquelme, Battaglia reconoció que durante su ciclo hubo “muchas charlas futboleras” y que los dirigentes daban su mirada. Además, dejó entrever su incomodidad al recordar su salida tras la eliminación en la Copa: “La última palabra la tiene el entrenador, pero ya sabemos lo que pasó”.

battaglia boca Como DT de Boca, Battaglia ganó la Liga Profesional y la Copa Argentina.

Consultado sobre la posibilidad de volver a trabajar con Román fue contundente: “No volvería a trabajar con él”. Si bien evitó profundizar en detalles, dejó en claro que la relación está quebrada y que su experiencia en el club como técnico marcó un antes y un después en el vinculo entre ambos.

Por último, Battaglia abrió la puerta a un futuro político en Boca. “Quedan dos años para las elecciones, pero es bueno trabajar con tiempo y con proyectos serios”, afirmó dejando señales de que su regreso al club podría darse desde otro lugar.