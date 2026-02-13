Independiente venció a Lanús, sumó su segunda victoria seguida y se prendió arriba

Tras un arranque de campeonato con sensaciones encontradas, el conjunto dirigido por Gustavo Quinteros logró afirmarse y quedó en la segunda posición de la zona con 9 puntos, solo por detrás de Vélez.

El equipo de Avellaneda llegaba con la necesidad de confirmar la recuperación iniciada ante Platense, luego de tres empates consecutivos en un comienzo de calendario exigente. Del otro lado, Lanús presentó una formación con ausencias relevantes: Mauricio Pellegrino preservó a varios titulares con la mirada puesta en la Recopa Sudamericana, cuyo primer duelo será el jueves 19 de febrero frente a Flamengo.

El primer tiempo ofreció poco. Ambos equipos se mostraron imprecisos, sin profundidad ni situaciones claras, y los arqueros prácticamente no intervinieron. La falta de ritmo y de conexiones en ataque marcó una etapa inicial chata, en la que predominó la cautela.

Embed

La historia cambió tras el descanso. Independiente salió con otra energía y encontró la ventaja a los 57 minutos gracias a una acción individual de Abaldo.

El uruguayo peleó la pelota ante dos defensores, se hizo el espacio y definió con un remate a pie abierto que pegó en el palo antes de ingresar, desatando el festejo local.

El golpe anímico fue decisivo. Apenas seis minutos más tarde, Ávalos amplió la diferencia con un certero cabezazo que dejó sin respuestas a Losada y encaminó el resultado. Lanús, condicionado por las rotaciones y sin reacción futbolística, no logró volver al partido.

Sobre el cierre, la nota negativa fue la expulsión de Cabral, quien vio la roja directa tras una infracción revisada por el VAR. Más allá de ese episodio, Independiente celebró un triunfo necesario para consolidar su levantada y alimentar la ilusión de pelear en la parte alta del grupo. Lanús, en tanto, ya pone el foco en el desafío continental ante el poderoso Flamengo.