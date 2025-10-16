Riquelme quiere ponerle el nombre de un ídolo al predio de entrenamiento de Boca

Riquelme tiene pensado realizar varias obras en el predio de Ezeiza y después renombrarlo Carlos Bianchi. ¿Qué obras? Una nueva confitería, un comedor destinado al tercer tiempo de los juveniles y dos canchas de césped sintético (una de ellas será techada para utilizar los días de lluvias o tormentas).

image

Tras estas obras, Riquelme renombrará el predio de Boca y seguramente sea Carlos Bianchi quién corte el listón de inauguración del predio totalmente renovado. Riquelme y Bianchi mantienen una conversación fluida después de tantos grandes momentos que vivieron juntos en Boca.

Bianchi fue uno de los más ovacionados por el público a mediados de 2023, cuando Román organizó su partido despedida en la Bombonera. “Usted es el culpable de que todos los bosteros pensemos que ganar la Libertadores es muy fácil. Que la gente nos tenga cariño a todos nosotros, es porque el señor nos enseñó a competir”, declaró Riquelme, a micrófono abierto, frente a los hinchas, con Bianchi presente esa noche.

Considerado el director técnico más exitoso de Boca, Bianchi asumió el cargo en 1998 y, desde entonces, condujo al equipo a una sucesión de logros impresionantes. Durante sus tres etapas al frente del plantel, dirigió un total de 349 partidos, de los cuales 181 terminaron en victoria, 97 en empate y 71 en derrota. Bajo su conducción, el club conquistó tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y cuatro campeonatos locales.