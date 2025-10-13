Boca confirmó la lesión de Alan Velasco: ¿cuánto tiempo estará inactivo?

El reemplazante de Velasco será el chileno Carlos Palacios. Así las cosas, el entrenador interino Claudio Úbeda perderá a un futbolista que disputó 11 de los 12 partidos del Torneo Clausura, la mayoría como titular y con un solo gol en su haber que se dio ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BocaJrsOficial/status/1977757801112797452&partner=&hide_thread=false #ParteMédico



El jugador Alan Velasco sufrió una distensión del ligamento lateral interno de la rodilla derecha.



Depto. Médico Fútbol Profesional. pic.twitter.com/bNmzwYD8G8 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 13, 2025

Velasco se lesionó durante uno de los últimos entrenamientos del plantel xeneize, al chocar con Toto Belmonte. Como consecuencia del golpe, fue visto utilizando una férula en la pierna derecha al retirarse del velatorio de Russo. Este lunes, el club difundió un parte médico sobre la dolencia del delantero.

Más allá de la lesión de Velasco, el plantel de Boca se entrenó hoy en el predio de Ezeiza. El próximo sábado recibirá a Belgrano en la Bombonera, por la 13º fecha del Torneo Clausura. El Xeneize irá en busca de un triunfo para seguir cerca de los primeros lugares en la Zona A y conservar sus chances de clasificarse a la Copa Libertadores de 2026.

Salvo Rosario Central, líder de la tabla anual, que ganó en su visita a Vélez, tanto River como Argentinos Juniors perdieron en esta fecha y no lo superaron.

El cuerpo técnico espera el regreso de Leandro Paredes, que se encuentra con la Selección en la gira de Estados Unidos. El viernes pasado jugó 63 minutos contra Venezuela y este martes sería suplente ante Puerto Rico.

El volante volverá a Buenos Aires ni bien culmine el encuentro frente a los puertorriqueños y el miércoles planea estar disponible para sumarse a los entrenamientos.