La palabra de Diego Placente tras el pase de Argentina a la final del Mundial Sub 20

“Fue dificilísimo. Los dos partidos del Sudamericano habían sido iguales. A veces desnivelamos sólo por individualidades. Hoy el primer tiempo nos costó un montón, en el segundo ellos bajaron el ritmo y pudimos encontrar un poco más de fútbol", reflexionó Placente sobre el encuentro.

"Estuvimos mejor parados y creo que fuimos justos ganadores”, sostuvo Placente, quien acertó con el ingreso del goleador Silvetti en el entretiempo: “Pensamos un sistema. A veces sale y otras no. El entretiempo te permite ajustar. Cuando tenés jugadores que te permiten cambiar el sistema o alguna situación como tenemos nosotros te facilitan los problemas”.

Argentina lo terminó ganando desde un par de nombres propios que no suelen ser titulares: pase de Prestianni y definición de Silvetti. De eso también habló el técnico de la Sub 20. “Prestianni está muy bien, más maduro... Nos pone contentos porque las condiciones siempre las tuvo. Desde que entró nos dio muchas soluciones y supo esperar su momento como Subiabre, Mateo (Silvetti). A veces titulares, a veces suplentes, pero cuando entran siempre dieron el 100%”, elogió.

Por último, el entrenador habló del clima caliente que se había generado tanto en la previa de México como de Colombia. “Nosotros no consumimos eso. Ahora pasó lo mismo que con México, pero tratamos de aislarlos para que no crear más presión. Que piensen solamente en jugar”, cerró Placente, quien ahora irá por la Copa del Mundo en la gran final del domingo contra el sorpresivo Marruecos.