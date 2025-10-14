Chiquito Romero se va a Argentinos Juniors y habló de su vínculo con Riquelme

"Riquelme es un amigo y sin lugar a dudas que me llevo lo mejor de él. Tenemos una gran relación y pudimos arreglar todo rápido para que yo pueda seguir mi carrera en otro lado", destacó el histórico arquero de la Selección Argentina, quien tiene 38 años y tiene el objetivo de volver a sumar minutos.

Por último, Romero completó: "Trataré de hacer lo mejor para que a Argentinos le vaya bien. Al hincha de Boca le agradezco, me hicieron sentir como en mi casa en cada partido. Me apoyaron y me alentaron. Un día se me fue la cabeza con un plateíta y eso fue mi sentencia en este club, pero le doy las gracias a todos".

Embed Chiquito Romero dejó Boca Juniors. A partir de mañana jugará en Aaaj. Un poco más de 3 años y 88 partidos con esta camiseta. pic.twitter.com/r8Eru4BA6d — Ezequiel Polanco (@EzePolanco) October 14, 2025

Chiquito llegó al Xeneize a mediados de 2022 proveniente del Venezia de Italia y disputó 88 partidos, entre los que se destacó su gran nivel en la Copa Libertadores 2023, siendo fundamental para llevar al equipo a la gran final, donde fue derrota para el Xeneize con Fluminense.

Romero no juega un encuentro oficial desde el 23 de noviembre de 2024, cuando fue titular en una igualdad sin goles contra Huracán en Parque Patricios por la jornada 24 de la Liga Profesional. Más allá del accidente con el hincha, que como expresó él marcó su final en el club, su paso por Boca fue más que bueno.