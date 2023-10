"Acompañado por el vicepresidente, Matías Patanian, Rodrigo Aliendro firmó la renovación de su contrato con River hasta diciembre de 2026", expresaron desde la institución para dar a conocer la noticia.

El futbolista, de 32 años, arribó desde Colón de Santa Fe en julio de 2022 y en ese momento había quedado ligado al conjunto de Núñez hasta diciembre de 2025. Ahora decidieron asegurarse los servicios del jugador por un año más, debido al buen rendimiento que ha mostrado.

Si bien desde que volvió hace unas semanas de una lesión en un hombro no pudo recuperar su nivel ni ganarse la titularidad de manera definitiva, durante gran parte del año Aliendro fue uno de los puntos más altos en el mediocampo y el socio ideal del capitán Enzo Pérez.

Desde que viste la camiseta de la Banda, el nacido en Merlo, Buenos Aires, lleva 52 partidos disputados en el club y su mejor versión fue de la mano de Martín Demichelis. Además, convirtió tres tantos y se coronó campeón de la Liga Profesional 2023.

Martínez Quarta, de lo cerca que estuvo de volver a River a la banca a Demichelis

Lucas Martínez Quarta reveló en una entrevista con el youtuber Ezzequiel sobre los rumores de que estuvo cerca de volver a River: "No sé si estuve tan cerca como decían los periodistas. Obviamente hubo un interés de las dos partes de poder hacer algo, pero yo dependo de la Fiorentina que me dio a entender que me quería y que como pretendía River por ahí no se podía hacer. Acá estoy, feliz. Todos saben que River es el club de mi vida, pero hoy estoy en un club muy lindo, con historia y que está creciendo mucho”.

Además, el zaguero, que confirmó que pensó en volver a River con 27 años en el último libro de pases, le puso paños fríos a un posible retorno en 2024: "Esto es día a día, año a año y uno nunca sabe. Por ahí el día de mañana te dicen de volver pero no depende siempre de uno. Me gustaría volver bien físicamente, entero, y poder seguir cumpliendo sueños. Mientras tanto, trataré de mantenerme en la élite lo más posible”.

Por último, el marplatense dijo que la hinchada y ver cómo se remodeló el estadio Monumental es lo más lo hace querer volver al Millo y bancó al actual entrenador: "Todos sabemos lo que fue Gallardo para River y lo que puede llegar a ser Demichelis.El primer torneo que jugó lo ganó y por ahí están siendo un poco injustos con las críticas a algo que es nuevo y dio resultados a corto plazo. Lo están haciendo muy bien, tienen mucho para crecer".