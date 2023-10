River Plate negocia para comprar a González Pírez

El defensor central de 31 años está a préstamo hasta fin de año desde el Inter Miami de Lionel Messi, pero el Millonario -que abonó 1.800.000 dólares en cuotas por la cesión de dos años- tiene una opción de compra de 300 mil dólares. Y la dirigencia planea ejecutarla, por lo que abrieron formalmente diálogo con los directivos de las Garzas.

Para concretar la compra de González Pírez, River no solo tendría que abonar el monto de la cláusula, sino también arreglar un nuevo contrato con el zaguero, algo que si bien no supondría un inconveniente, no deja de implicar una formalidad en la que dos partes deben ponerse de acuerdo.

leandro-gonzalez-pirez-rive-fluminense-1585235.jpg Leandro González Pírez, el primer objetivo de River para el mercado de pases.

En ese sentido, hay dos factores a tener en cuenta que podrían incidir en la decisión: las presencias de Gerardo Martino y Lionel Messi en Inter Miami. El DT ya lo dirigió en Atlanta United, fue uno de sus pilares y Pírez alcanzó un alto nivel. Por otro lado, compartir equipo con el mejor jugador del mundo es muy seductor para cualquier futbolista.

La continuidad del ex Estudiantes y Tigre, surgido de las Inferiores de River, no solo es una de las prioridades de la dirigencia y Demichelis por su importancia en el equipo, sino también teniendo en cuenta la profunda renovación de plantel que se daría de cara al 2024. En ese sentido, los dos defensores centrales que se irían en diciembre son Jonatan Maidana y Emanuel Mammana.

Ambos quedan libres y todo indica que no renovarán. Maidana podría retirarse, mientras que Mammana ha tenido buenos rendimientos pero nunca pudo encontrar regularidad debido a sus reiteradas lesiones. Así, los cuatro zagueros que quedarían en el plantel son Paulo Díaz, Sebastián Boselli, David Martínez y Ramiro Funes Mori, suponiendo que ninguno de ellos emigre.