River Plate presentó a Lucas Martínez Quarta, el nuevo refuerzo

El zaguero marplatense recibió su segunda presentación de manera oficial en las redes sociales del club Millonario y también se mostró con el presidente Jorge Brito, mientras firmaba su contrato.

"Estás en tu casa, Chino"

“Estas en tu casa, Chino”, escribió la cuenta de River en la descripción de su posteo de las redes sociales. El mensaje estuvo acompañado por tres emoticones: dos corazones blancos y uno rojo.

Además, el futbolista dejó un comentario con tres emoticones: una cara de enamorado, un corazón rojo y una gallina. El mismo obtuvo casi dos mil me gustas por parte de los usuarios de las redes.

En su paso por el plantel profesional del elenco de Núñez, el defensor central disputó ciento cuatro duelos con la camiseta de la banda roja, marcó seis tantos y repartió cuatro asistencias.

Por otro lado, en cuanto a su participación en la Copa Libertadores con River, el “Chino” disputó veinticuatro encuentros, anotó tres tantos y realizó dos asistencias.

Embed El Chino en casa, día 1. pic.twitter.com/NLkNsIWlwS — River Plate (@RiverPlate) January 7, 2025

Por su parte, la Copa Libertadores subió una publicación por el retorno del jugador al Millonario. “Otro campeón que vuelve. Lucas Martínez Quarta, ganador de la CONMEBOL Libertadores 2018, regresa a River Plate”, escribió la cuenta oficial de la Copa Libertadores en la descripción de su posteo de redes sociales.

Embed ❤️ Otro campeón que vuelve: Lucas Martínez Quarta, ganador de la CONMEBOL #Libertadores 2018, regresa a @RiverPlate. #GloriaEterna pic.twitter.com/ODYCSR9vue — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) January 7, 2025

Enzo Díaz habló sobre su salida de River Plate

El lateral izquierdo Enzo Díaz realizó un análisis crítico sobre su reciente salida de River Plate con destino al San Paulo de Brasil.

"Cumplí el sueño de vestirme con esta camiseta, pero no me gustó la forma que me tocó irme", sentenció Enzo Díaz en el arranque de su declaración.

El futbolista explicó en profundidad por qué le pareció injusta su salida del "Millonario": "el último tiempo me tocó competir con una lesión, no llegué a mi cien por ciento como lo había logrado en mi primer año. En ese momento estuve en óptimas condiciones". Díaz agregó: "siempre traté de dar lo mejor en cada partido que me tocó jugar, en cada momento en que me pidieron los técnicos".

En el cierre de su análisis, el jugador cerró con unas palabras reflexivas sobre su paso por la "Banda" de Núñez: "traté de ayudar al equipo de la forma que pude". "El último tiempo no me gustó como me desenvolví adentro de la cancha porque arrastraba una lesión y no estaba al cien por ciento. igual, me voy feliz porque entregué todo en el momento que me tocó y solo tengo palabras de agradecimiento. Me voy contento por todo lo que viví en este club", sostuvo.

River concretó un trato con So Paulo F.C. Por eso, el marcador de punta se marchará al conjunto brasileño por un préstamo que durará un solo año, pero en el hipotético caso que Díaz juegue el sesenta por ciento de los partidos, el "Tricolor Paulista" deberá comprarlo porque esta condición se encuentra estipulada en el acuerdo entre las dos instituciones suramericanas. .

En 2023, Díaz llegó a River para reforzar la línea defensiva del plantel comandado por el director técnico argentino Martín Demichelis.

En su anterior equipo, Talleres de Córdoba, el futbolista demostró una gran capacidad para desenvolverse en el sector izquierdo de la cancha. Este fue motivo que tentó al equipo de la banda roja.