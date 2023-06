River se juega todo en la Copa Libertadores contra Fluminense

Tras un triunfo, un empate y dos derrotas en el grupo, River sigue dependiendo de sí mismo, pero no tiene margen de error: si le gana este miércoles a Fluminense y en la última fecha a The Strongest clasificará a la próxima fase de la Copa Libertadores. Ahora, si empata o pierde complicará todavía más su clasificación o incluso podría quedar eliminado y llegar sin chances a la última jornada. Si River no gana y The Strongest vence a Sporting Cristal (juegan luego desde las 23 en La Paz) se despedirá de la Copa.

En relación al equipo, Martín Demichelis mantendría la base que eligió para el duelo contra Defensa y Justicia que fue suspendido a los 25 minutos por la muerte del hincha Pablo Serrano. Solo habrá algunos retoques. Milton Casco volverá a plantarse como lateral izquierdo en lugar de Elías Gómez, y hay una incógnita en el fondo ya que entre Robert Rojas, titular frente al Halcón, y Paulo Díaz, ya recuperado de un inconveniente en el tobillo derecho, saldrá el acompañante de Leandro González Pirez.

La otra modificación tiene que ver con el regreso de Nacho Fernández en el mediocampo para reemplazar a Agustín Palavecino, con la tarea de construir juego y desequilibrar junto a Esequiel Barco, mientras que Rodrigo Aliendro se mantendrá como el volante de contención junto a Nicolás de la Cruz ante la ausencia de Enzo Pérez, quien debe cumplir una fecha de suspensión. En la delantera, Pablo Solari seguirá siendo el acompañante de Lucas Beltrán.

Por el otro lado, Fluminense llega con un panorama totalmente distinto al Monumental: tiene la tranquilidad de liderar el Grupo, pero también es cierto que viene de caer con The Strongest con un equipo alternativo y seguramente no querrá poner en riesgo la posibilidad de terminar la fase como primero. En cuanto a su actualidad, llega de cortar una racha de cinco partidos seguidos sin victorias, tras vencer a Bragantino por 2-1 el pasado domingo.

Además, para visitar a River en el Monumental hay que remarcar que tendrá una baja sensible en el once: Marcelo, quien sufrió una molestia muscular el fin de semana. Tras la clasificación de Boca, el Millonario enfrenta una parada difícil y clave para su continuidad en el certamen. Cabe recordar que cayó por 5 a 1 con Fluminense en Brasil cuando se enfrentaron por la tercera jornada de la fase de grupos. Ahora, buscará un triunfo para que los números le sigan dando y la gente siga creyendo...

Posibles formaciones:

River: Franco Armani; Andrés Herrera, Robert Rojas o Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Milton Casco; Rodrigo Aliendro, Nicolás de la Cruz; Nacho Fernández, Esequiel Barco; Pablo Solari y Lucas Beltrán. DT: Martín Demichelis.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Guga; André, Martinelli, Lima, Ganso; Jhon Arias y German Cano. DT: Fernando Diniz.

