River sufrió una preocupante caída en Mendoza

Arrancó bien la noche para River cuando a los 11 Miguel Borja abrió la cuenta, pero en una ráfaga el Tomba, que ya había hecho méritos para empatar, dio vuelta la historia con dos goles del uruguayo Vicente Poggi, que le brindó a su equipo el primer triunfo en el actual certamen.

La visita tuvo el balón en la parte complementaria pero no supo qué hacer con el. Del otro lado, Godoy Cruz convirtió a Armani en figura en cada contragolpe que tramó.

Lo del primer tiempo de River fue realmente preocupante. Y eso que arrancó ganando a los 11 minutos cuando Borja no llegó a cabecear un córner lanzado desde la derecha pero capturó un rebote para fusilar a Franco Petroli y poner el 1-0.

Hasta ahí parecía todo lógico, pero Demichelis paró un equipo pensando en el arco de enfrente y no en el propio y Oldrá se dio cuenta y su equipo empezó a lastimar. Colidio, mientras estuvo en el terreno de juego, nunca pudo frenar las escaladas de Lucas Arce. Y Aliendro, que pasa por un muy mal momento, tampoco paró a nadie por el otro sector.

Por eso Godoy Cruz llegó sin dificultades, porque Felipe Peña Biafore, muy solo en el mediocampo, milagros no pudo hacer. Para colmo de males, Santiago Simón no es defensor ni lo siente, Enzo Díaz no está jugando bien y Federico Gattoni por ahora no hace demasiado pie.

Entonces, más allá que Borja tuvo otra clara en un mano a mano que le ganó Petroli, el Tomba fue el protagonista. Estuvo cerca con un cabezazo de Pier Barrios que se fue desviado. Y a los 26 y 28 facturó por partida doble con jugadas parecidas con los mismos protagonistas.

Dos centros de Arce desde la derecha fueron conectados por Poggi, el primero con una volea y el segundo de cabeza, tras una mala salida de Franco Armani. Nadie lo marcó y el uruguayo no perdonó.

Fue un baldazo de agua fría para el Millonario que no pudo recuperarse en ese flojo primer tiempo, del que solo se rescatan los intentos de Franco Mastantuono y el trabajo de Borja. Nada más.

En el complemento, como era de esperar, el local se paró de contra y River tuvo la pelota casi todo el tiempo. Pero casi no generó situaciones de peligro.

Godoy Cruz, en cambio, asustó en cada contragolpe. Tuvo una muy clara Martín Pino y salvó Armani, que terminó siendo la figura de su equipo en un partido para olvidar pronto.

Ganó bien el equipo mendocino y River dejó caras largas. Los refuerzos no responden, los que estaban, están bajos y los resultados no aparecen. Y queda menos de un mes para que se reanude la Copa Libertadores. Peligroso.