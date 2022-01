River ya tiene a su sexto refuerzo: llega Esequiel Barco

La joyita surgida de Independiente tiene 22 años (cumple 23 en marzo) y arriba a Núñez con un contrato a préstamo, sin cargo y con una opción de compra de ocho millones de dólares por la mitad de la ficha. Su contratación está relacionada con la próxima venta de Julián Álvarez al City Group y es una gran apuesta de la dirigencia Millonaria.

De todas maneras, Barco aún no pudo hacerse la revisión médica ni firmar su vínculo, ya que no se resolvieron temas administrativos con la MLS de Estados Unidos, aunque la transferencia no corre peligro de realizarse y el inconveniente se resolverá inminentemente.

El mercado del Millonario no termina en Esequiel Barco. Es que, mientras tanto, se espera por el avance de las negociaciones con San Lorenzo por el pase del lateral derecho Andrés Herrera, pretendido para reforzar el lateral derecho.

Continuando en la línea de refuerzos, esta mañana se integró a los entrenamientos Elías Gómez, quien ayer se realizó los estudios médicos de rigor y ya está a disposición del entrenador de River para jugar el amistoso del sábado ante Platense, a las 19, en un Monumental que recibirá a su público.

El ex jugador de Argentinos Juniors llega como alternativa de Milton Casco en el sector izquierdo de la defensa ante la falta de acuerdo con Fabrizio Angileri, que quedará libre en junio de este año tras no firmar la renovación de su contrato.

Con este panorama, el equipo volvió al trabajo en el River Camp esta mañana tras el amistoso de ayer ante Atlanta con la noticia que Juan Fernando Quintero, en recuperación por el esguince de rodilla, hizo tareas con pelota junto al resto de sus compañeros.

JORGE CARRASCAL ES PRETENDIDO POR UN EQUIPO DE ITALIA

Este jueves se conoció que el Sampdoria de Italia puso sus ojos en el volante ofensivo de River, Jorge Carrascal, y estaría dispuesto a llevárselo a préstamo y pagar una alta opción de compra de aproximadamente 10 millones de euros cuando finalice la sesión.

Sin embargo, las negociaciones no serán sencillas ya que el colombiano está unido al club del Bajo Belgrano hasta diciembre de 2024 y tiene una cláusula de salida de 20 millones de dólares. Además, pese a las llegadas de Barco, Pochettino y Quintero, estaría dentro de la consideración de Gallardo.