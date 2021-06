Ruggeri advirtió que se vacunará afuera si sigue sin turno

"Antes yo no decía nada porque yo quería que la vacunaran a mi mamá. Ahora quiero que la vacunen a mi mamá con la segunda dosis y que me vacunen a mí. Voy a esperar hasta fin de mes y, si no me vacunan, me voy afuera, porque con mi salud no van a joder", advirtió el Cabezón en medio del cruce entre los programas F90 y F360.

"Yo voy a cumplir 60 y no me vacunaron. Se ve que me ven en la lista y deben decir ‘A éste tiralo para atrás, a éste vamos a darle la última vacuna que ande por ahí, la que haya perdido la cadena de frío le damos”, continuó Ruggeri.

Además, elevó un reclamo para quienes recibieron la vacuna fingiendo tener prioridad por supuestos problemas de salud: "Voy a putear a todos esos irresponsables, a los que se vacunaron con 40 o 30 años, que le sacaron la vacuna a esta gente grande. Con esos más caliente estoy, más enojado... Y gritan ‘¡Me vacuné!’, con 30 o 35 años y no tienen nada".

En esa línea, el panelista dijo que "me preguntan qué puse cuando me anoté. Y no puse nada. Me dicen que tenía que poner que tenía presión alta o asma... ¡Todo trucho! Vos ponés asma y te vienen a vacunar a tu casa. Yo no tengo nada, ¿por qué tengo que poner algo que no es? Lo único que tengo es que voy a cumplir 60″.

Por último, Oscar Ruggeri cerró la queja con un pedido a las autoridades, en el que clamó :"Traigan las vacunas así nos vacunamos todos y podemos salir a la calle de verdad, como hacen los demás países”.