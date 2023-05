Santi Maratea estuvo en la cancha en el triunfo de Independiente

"Estoy enfocado, la colecta va como esperaba. La última vez que miré íbamos por 584 millones (NdeR: Más tarde subió a 588.506.282) y faltaba abrir las cuentas del exterior. No hay que desesperanzarse por lo grande que es la deuda. Estamos batiendo récords, por lo menos en cuanto a lo que son mis colectas", contó.

Maratea fue entusiasmado a la cancha y lo recibieron como una celebridad. Y hasta algunos cabuleros le pidieron que asista a los próximos partidos ya que Independiente cortó una racha adversa de 12 fechas sin ganar. "Noté el agradecimiento del hincha y me pone contento que hayan tenido una alegría", expresó el joven.

Además, en diálogo con Rojos de Pasión, reveló: "Estamos viendo de comprar el palco". Por último, desestimó algunos rumores que lo vincularon con sectores políticos: "Se instalaron noticias falsas para mancharme. Las críticas vienen de gente malintencionada. Yo no trabajo para nadie, no estoy metido en política ni me interesa. Tengo muchas oportunidades de vincularme, pero ese no es mi lugar".

Maratea y su porcentaje de la colecta: "Hacelo gratis vos"

Después de explotar la polémica en redes sociales sobre si está bien que se quede con un porcentaje de lo recaudado en la colecta para ayudar a Independiente, Santi Maratea explicó que cobrará porque lo considera un trabajo y reveló que está evaluando comprarse una casa con el 5% de lo recaudado que será suyo.

“¿Ustedes saben la responsabilidad penal que yo tengo como fiduciario? La gente me dice: ‘Ay, Santi, deberías hacerlo gratis’. ¡Hacelo gratis vos, amigo! ¿Sabés la presión que tengo para que todo esto salga bien y para que no haya problemas para que yo, por ejemplo, no termine preso?”, comentó el influencer.

“Yo tengo 30 años ya. Tengo buenas intenciones, pero entiendo que no todas son buenas intenciones y a este laburo lo estoy haciendo yo. Hace tres semanas que vengo sin dormir o dejando cosas de lado para poder hacer esto. Creo que está clarísimo, ¿no?”, agregó, antes de explicar en qué gastaría sus ganancias.

“Lo único negativo para mí de esto del 5 por ciento y de que el fiduciario cobra plata es que, si yo cobrase esa plata, todo el mundo va a saber que la tengo y eso me parece bastante inseguro, así que no me dejan otra opción que, apenas la cobre, comprarme una casa", confesó.