Martín Cauteruccio: "Es importante poder mantener este estilo"

Caute reconoció que ganar en el Libertadores de américa "era algo que veníamos pensando en la previa", y contó que "se trabajó muchísimo desde lo físico y lo mental". En tanto, añadió: " Es importante poder mantener este estilo con mucha intensidad, ahogando al rival mas allá de que no se tuvo bastante la pelota".

Martín Cauteruccio llegó a Independiente y no solo asumió el rol de líder, sino que cumplió con goles dentro de un equipo que no lo abasteció demasiado. Muchos de ellos fueron de penal. Al respecto, dijo: "No es fácil meterla, vale uno y es importante estar concentrado. Mas allá de que es de penal, es importante estar concentrado y meterla. En este caso me tocó patear los dos, y por suerte fueron adentro".

Además, reconoció que "Todas las semanas son especiales para nostoros. Sabemos que venimos de una situación bastante complicada desde lo económico y deportivo, pero nosotros tenemos que cumplir dentro de la cancha".

"Detrás de este partido hay mucho trabajo, horas de sacrificio, tenemos q seguir por este camino, sabiendo q no va a ser fácil pero vamos a pelear hasta el final", cerró.

PABLO VEGETTI APUNTÓ CONTRA EL ARBITRAJE

El delantero de Belgrano, Pablo Vegetti, se fue disconforme con el arbitraje ante independiente y dijo que era algo que "ya sabíamos que iba a pasar" porque consideró que el juez estaba condicionado por ser el que estuvo en el VAR en el clásico ante Racing.

"Pasó algo que ya sabíamos que iba a pasar. Son cosas que no sorprenden. Creo que ya estuvo mal la designación, no porque Darío no sea un buen árbitro, sino porque había estado en el VAR en el quilombo con Racing, del penal, y hoy mandarlo acá fue un error", reclamó el goleador.

Y cerró: "Es un partido que lo podíamos ganar tranquilamente porque somos más equipo que ellos, no necesitamos que nos den ningún penal. Ahora a seguir trabajando con tranquilidad y pensar en lo que viene".