Santiago Sosa sueña con jugar en la Selección y ganar la LPF

"El sueño siempre está presente, es el más grande que tengo por cumplir. Me esfuerzo mucho para llegar a eso (a la Selección)", comentó el futbolista.

Y agregó: "Es el anhelo más grande por cumplir, tengo la vista en llegar ahí. Confío en que si sigo por este camino, la oportunidad llegará de estar en la Selección".

"Me gustaría jugar con (Lionel) Messi de compañero. Siempre fue mi ídolo. El año pasado lo enfrenté, pero lo quiero de compañero", reveló el mediocampista.

Además, Sosa comentó una anécdota de cuando enfrentó al capitán de la Selección en la Leagues Cup, certamen que conquistó con Inter Miami. "No se puede marcar. Es imposible. Fue el segundo partido que jugó en Estados Unidos. La gente estaba como loca con él, me quise acercar y dije lo voy a dejar tranquilo. Después le pedí la camiseta", contó.

Por otra parte, Sosa se refirió a su presente en Racing y agradeció al club por acceder a comprarlo luego de su préstamo desde Atlanta United.

"En lo personal todavía no caigo de la locura que se esta viviendo. Es hermoso, no me lo imaginaba. Haber estado en Paraguay y vivir eso con la familia y los hinchas es una locura", aseguró Sosa.

"El hincha de Racing está enfermo. Están locos, viven el fútbol así, también sufren, pero son diferentes al resto. Ahora vamos a tratar de darles otra alegría en la Liga, aunque ya no depende solo de nosotros", resaltó.

Por otra parte, el mediocampista expresó su alegría por su continuidad en el club: "Que Racing me compre es algo muy lindo. Es una parte muy importante en mi vida, me dieron muchas cosas lindas e increíbles".

"En enero no lo pensaba nadie eso, ni yo. Sabía que era un precio muy alto para Argentina, pero se ve que se dieron las cosas que nadie pensaba y que ahora me compren es una satisfacción muy grande", sostuvo.