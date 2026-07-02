Scaloni llega a 100 partidos dirigiendo a la Selección: quién tiene el récord

El recorrido del campeón del mundo también se distingue por la continuidad de un proceso sin interrupciones. Desde su asunción en 2018, el cuerpo técnico sostuvo un mismo proyecto, una estabilidad que se tradujo en resultados y en una de las etapas más exitosas del fútbol argentino.

Los títulos potenciaron todavía más ese legado. La obtención del Mundial de Qatar 2022, las dos Copas América y la Finalissima consolidaron un ciclo histórico, mientras las estadísticas continúan ampliando una trayectoria que sigue sumando capítulos destacados.

Si renueva su vínculo al frene del combinado nacional, el próximo gran objetivo será superar las 124 presentaciones de Stábile. Cuando alcance esa cifra, agregará otro récord a un proceso que ya ocupa un lugar de privilegio en la historia del seleccionado argentino.