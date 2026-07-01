Con una sola duda, el equipo que pondría Lionel Scaloni para enfrentar a Cabo Verde

La única decisión que aún no está tomada se encuentra sobre el sector izquierdo de la defensa. Facundo Medina aprovechó la oportunidad que tuvo durante la ausencia de Nicolás Tagliafico y respondió con actuaciones convincentes, mientras que el futbolista del Lyon ya dejó atrás su lesión y también pelea por un lugar. Por el momento, Medina tendría una ligera ventaja para arrancar desde el inicio.

Si no hay cambios de último momento, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina (o Nicolás Tagliafico); Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.