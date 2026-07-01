Con una sola duda, el equipo que pondría Lionel Scaloni para enfrentar a Cabo Verde

Con una única duda en el lateral derecho, el entrenador tiene casi definida la alineación de Argentina para el choque de 16avos de final contra el combinado africano.
La Selección Argentina completó este miércoles su última práctica en Kansas City antes de emprender viaje hacia Miami, donde disputará el viernes el encuentro frente a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. A un entrenamiento del partido, Lionel Scaloni tiene casi todo resuelto respecto al equipo.
Durante la jornada, el cuerpo técnico volvió a hacer foco en los movimientos tácticos y en el funcionamiento colectivo, consciente de que enfrente estará una de las revelaciones del torneo. El combinado africano llegó a esta instancia gracias a su solidez defensiva y ya demostró que puede complicar a selecciones de mayor jerarquía.
Entre las buenas noticias para el entrenador aparece la recuperación de Cristian Romero. El defensor trabajó nuevamente con normalidad junto al resto del plantel y dejó atrás las molestias en la rodilla derecha que lo habían puesto en duda tras el partido ante Jordania. De no surgir inconvenientes en la práctica del jueves, será titular junto a Lisandro Martínez en la zaga central.
En la ofensiva, Julián Álvarez evolucionó favorablemente en los últimos días, pero todo indica que Lautaro Martínez volverá a ser el acompañante de Lionel Messi. El delantero del Inter de Italia atraviesa un buen presente y se ganó la confianza del cuerpo técnico tras ser titular en los tres encuentros de la fase de grupos.
La única decisión que aún no está tomada se encuentra sobre el sector izquierdo de la defensa. Facundo Medina aprovechó la oportunidad que tuvo durante la ausencia de Nicolás Tagliafico y respondió con actuaciones convincentes, mientras que el futbolista del Lyon ya dejó atrás su lesión y también pelea por un lugar. Por el momento, Medina tendría una ligera ventaja para arrancar desde el inicio.
Si no hay cambios de último momento, Argentina formaría con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina (o Nicolás Tagliafico); Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.
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