Lionel Scaloni destacó a Cabo Verde: "Es un buen equipo y hay que respetarlo"

Sobre el rendimiento ofensivo de la Selección y la cantidad de goles convertidos por el capitán argentino, Scaloni descartó cualquier preocupación. "Nos encantaría que repartamos los goles en todo el equipo. Pero mientras ganemos, es importante recalcar que el equipo genera situaciones. Leo es un delantero más junto a Lautaro o Julián", explicó.

El entrenador también valoró el acompañamiento del público argentino en Estados Unidos y aseguró que el respaldo de los hinchas representa un impulso para el plantel. "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. Para nosotros es un refuerzo, nunca una presión. Esperamos que mañana nos den ese apoyo que necesitamos", expresó.

"SIEMPRE LA HINCHADA ARGENTINA HA SIDO UN PLUS. PARA NOSOTROS ES UN REFUERZO, NUNCA ES UNA PRESIÓN", Lionel Scaloni sobre el apoyo de los hinchas argentinos.



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Consultado sobre los principales candidatos a conquistar el Mundial, Scaloni ubicó a Francia y Brasil entre los equipos que más lo convencieron hasta el momento. "Francia y Brasil están muy bien. Son selecciones que al final van a estar ahí. México hizo un gran partido contra Ecuador. Colombia está muy bien, España lógicamente, Portugal e Inglaterra también van a estar peleando. Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta", señaló.

En otro tramo de la conferencia, minimizó las versiones que hablan de un supuesto favoritismo arbitral hacia Argentina en el certamen. "No leyendo las redes sociales. Si no mirás eso, no te enterás. Hoy cualquiera pone una cosa y enseguida se viraliza. No nos hacemos eco de eso", respondió.

Por último, Scaloni también dejó una reflexión sobre las altas temperaturas que se esperan en Miami para el encuentro. Si bien aclaró que las condiciones serán iguales para ambos equipos, consideró que el calor puede afectar el espectáculo. "Si mañana hace calor a las seis de la tarde, el espectáculo no va a ser el mismo. Pero es para los dos y jugaremos el partido como tengamos que jugarlo", concluyó.