Lionel Scaloni destacó a Cabo Verde: "Es un buen equipo y hay que respetarlo"

El entrenador de la Selección Argentina habló de todo en Miami antes del duelo con el equipo africano por los 16avos de final.
Lionel Scaloni dejó un mensaje de cautela en la antesala del duelo entre Argentina y Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026. En conferencia de prensa desde Miami, el entrenador de la Albiceleste remarcó que el seleccionado africano "no está de casualidad" en esta instancia, destacó sus virtudes defensivas y pidió afrontar el compromiso con la máxima seriedad.
"Estamos bien, ilusionados como todo el mundo. Hay un rival al cual enfrentar y respetar. El margen ahora se achica. Es un encuentro en el que el que pierde se vuelve y lo tenemos en cuenta", afirmó el DT al comenzar su contacto con los medios.
Al referirse específicamente a Cabo Verde, Scaloni explicó por qué considera que será un adversario de cuidado. "Es un equipo que no ha perdido. En algunos partidos mereció ganar, como contra Arabia. Los pases interiores los tapa bien y salen de contra. Tienen jugadores de buen pie. No nos sorprende, sinceramente. No están de casualidad, son un buen equipo y hay que respetarlos", analizó.
Otro de los temas centrales fue el estado físico de Lionel Messi, pensando en un eventual tiempo suplementario. Sin dar precisiones, el entrenador evitó adelantarse a un escenario hipotético. "Ya veremos. No tiene mucho sentido responder ahora porque no sé cómo va a estar el partido o él. Con nosotros ha jugado de cualquier manera. Imagino que estará, pero dependemos del partido y de él", sostuvo.
Sobre el rendimiento ofensivo de la Selección y la cantidad de goles convertidos por el capitán argentino, Scaloni descartó cualquier preocupación. "Nos encantaría que repartamos los goles en todo el equipo. Pero mientras ganemos, es importante recalcar que el equipo genera situaciones. Leo es un delantero más junto a Lautaro o Julián", explicó.
El entrenador también valoró el acompañamiento del público argentino en Estados Unidos y aseguró que el respaldo de los hinchas representa un impulso para el plantel. "Siempre la hinchada argentina ha sido un plus para el jugador. Para nosotros es un refuerzo, nunca una presión. Esperamos que mañana nos den ese apoyo que necesitamos", expresó.
Consultado sobre los principales candidatos a conquistar el Mundial, Scaloni ubicó a Francia y Brasil entre los equipos que más lo convencieron hasta el momento. "Francia y Brasil están muy bien. Son selecciones que al final van a estar ahí. México hizo un gran partido contra Ecuador. Colombia está muy bien, España lógicamente, Portugal e Inglaterra también van a estar peleando. Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta", señaló.
En otro tramo de la conferencia, minimizó las versiones que hablan de un supuesto favoritismo arbitral hacia Argentina en el certamen. "No leyendo las redes sociales. Si no mirás eso, no te enterás. Hoy cualquiera pone una cosa y enseguida se viraliza. No nos hacemos eco de eso", respondió.
Por último, Scaloni también dejó una reflexión sobre las altas temperaturas que se esperan en Miami para el encuentro. Si bien aclaró que las condiciones serán iguales para ambos equipos, consideró que el calor puede afectar el espectáculo. "Si mañana hace calor a las seis de la tarde, el espectáculo no va a ser el mismo. Pero es para los dos y jugaremos el partido como tengamos que jugarlo", concluyó.
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