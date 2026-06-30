Los tres dilemas que tiene Scaloni en el 11 de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

El entrenador de la Selección tiene que resolver dos dudas en la defensa y una en la delantera para definir el equipo del viernes para disputar los 16avos de final del Mundial.
Argentina se enfrentará este viernes, desde las 19 en Miami, a Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial en el anteúltimo compromiso de la instancia de la máxima cita. Lionel Scaloni está definiendo el equipo en el que tiene tres dudas para tener todos los nombres.
En primer lugar, Scaloni debe definir el lateral izquierdo: Facundo Medina que fue titular en los primeros dos partidos con Argelia y Austria o Nicolás Tagliafico que superó su lesión y volvió frente a Jordania. Si bien lo lógico es que el futbolista con pasado en Independiente retome su lugar en el once, la duda está sobre la mesa para el entrenador.
En segundo lugar, Scaloni aún no tiene definido al compañero de la zaga central de Lisandro Martínez porque tiene que evaluar la condición física de Cristian Romero (salió con un golpe en la rodilla derecha ante Austria) y, en caso de que no lo vea en óptimas condiciones, Nicolás Otamendi ocupará el lugar al lado de Licha.
En último lugar, está la incógnita del acompañante de Messi: Lautaro Martínez o Julián Álvarez. La Araña, que fue figura en Qatar 2022, llegó con una molestia en un tobillo a este Mundial y por ende le está costando demostrar su potencial y el Toro viene de convertir de penal frente a Jordania. Sin embargo, el entrenador podría inclinarse por cualquier de ambos en una pelea muy reñida entre los delanteros.
En la conferencia previa al partido, Scaloni se refirió a Cabo Verde: "Es un buen equipo, que les ha puesto las cosas difíciles a sus tres rivales. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se lo hizo a España, que es una de las favoritas, a Uruguay y a Arabia Saudita. Por las cosas que estamos viendo en este Mundial, hay que tener cuidado. Es un equipo rápido, con calidad y bueno".
"No hay de qué marearse, hay que seguir jugando y dando el máximo. Es lo que implica esta camiseta: intentar ganar. Ellos llevan adentro el competir, mientras esté yo será así y yo creo que siempre fue así", añadió Scaloni, quien se mostró un poco molesto por el horario del encuentro en Miami: "Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender, pero han jugado todos así que no nos podemos quejar".
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