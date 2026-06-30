Los tres dilemas que tiene Scaloni en el 11 de Argentina para enfrentar a Cabo Verde

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En la conferencia previa al partido, Scaloni se refirió a Cabo Verde: "Es un buen equipo, que les ha puesto las cosas difíciles a sus tres rivales. Es un rival duro, que nos va a poner las cosas difíciles porque ya se lo hizo a España, que es una de las favoritas, a Uruguay y a Arabia Saudita. Por las cosas que estamos viendo en este Mundial, hay que tener cuidado. Es un equipo rápido, con calidad y bueno".

"No hay de qué marearse, hay que seguir jugando y dando el máximo. Es lo que implica esta camiseta: intentar ganar. Ellos llevan adentro el competir, mientras esté yo será así y yo creo que siempre fue así", añadió Scaloni, quien se mostró un poco molesto por el horario del encuentro en Miami: "Vamos a jugar con mucho calor, en un horario difícil de entender, pero han jugado todos así que no nos podemos quejar".