Se entrega el Balón de Oro 2025

"Muchas gracias por el premio, es un orgullo estar aquí otra vez",dijo Lamine Yamal al ser el primer galardonado de la gala con el premio al mejor jugador sub 21. Agradeció al Barcelona y a la selección para recibir este reconocimiento, así como a su familia y a sus compañeros, y apuntó que seguirá trabajando para conseguir más premios y éxitos

Por su parte, la española Vicky López, delantera del Barcelona, galardonada con el Trofeo Kopa a la mejor jugadora de menos de 21 años.

Para esta edición -que es la 69ª- se igualó el número de trofeos masculinos y femeninos. De esta manera se agregaron los premios de mejor arquera, mejor jugadora joven y máxima goleadora.

Entre los argentinos que son candidatos se encuentran Lautaro Martínez (Inter) y Alexis Mac Allister (Liverpool), que tienen grandes méritos profesionales, pero pocas chances de ganar el premio.

La leyenda brasileña Ronaldinho subirá al escenario para entregar el trofeo al mejor futbolista del año en la gala.