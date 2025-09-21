Video: un avión sobrevoló el conurbano a baja altura por una emergencia

El vuelo ET506 salió de la ciudad brasileña y aterrizó en Ezeiza a las 20.59. En medio del temporal de lluvias y viento, el aeropuerto quedó cerrado para cualquier operación entre las 20.55 y las 21.15 mientras se gestionaba la situación. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) activó de inmediato los protocolos correspondientes; los equipos de salvamento y control terrestre se encontraban preparados para garantizar la seguridad del aterrizaje.

El arribo se completó sin incidentes, manteniéndose la protección de pasajeros, tripulación y operaciones aeroportuarias en todo momento.

En su trayecto, el avión cruzó numerosas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas: La Plata, General Belgrano, Las Flores, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas deZamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.

Según el sitio Flight Radar 24, el punto más bajo del vuelo se registró al sobrevolar La Matanza. Allí, la aeronave descendió hasta 700 pies (215 metros) sobre el terreno.

Ethiopian Airlines es la línea aérea de más rápido crecimiento de África. En sus siete décadas de operación, se convirtió en la compañía líder del continente en términos de eficiencia y éxito operacional. Su flota incluye el Airbus A359, el Boeing 787, el Boeing 777-300ER, el Boeing 777-200 Freighter y el Bombardier Q-400 doble cabina.

El vuelo inaugural de Ethiopian Airlines a la Argentina fue el 8 de marzo de 2018 y coincidió con la celebración del Día Internacional de la Mujer, por lo que fue tripulado exclusivamente por mujeres.