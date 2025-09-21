Independiente sigue sin ganar en el Torneo Clausura y la gente explotó con el plantel

El punto más alto de calentura se dio después de que San Lorenzo abrió el marcador: los hinchas comenzaron a cantar “jugadores, la c... de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”. Y eso no fue todo porque luego del conocido canto la gente redobló la apuesta: “La camiseta del Rojo, se tiene que transpirar. Y si no, no se la pongan, váyanse y no roben más".

A los cánticos, se le agregaron silbidos al equipo al final del primer tiempo y a los mismos se le sumaron insultos para despedir al equipo tras el 1 a 1 final. Como en el último partido de local, derrota 1 a 0 con Banfield que derivó en la salida de Julio Vaccari, la gente volvió a explotar contra el equipo ante un pobre inicio de torneo.

El canto de la hinchada de Independiente luego del gol de San Lorenzo.

Así se fueron los jugadores de Independiente tras empatar contra San Lorenzo en Libertadores de América.



Independiente está último en la Zona B del Torneo Clausura con apenas cuatro puntos en ocho partidos jugados. El Rojo acumula 11 encuentros sin sumar de a tres, entre los que se suman las eliminaciones en la Copa Argentina ante Belgrano y en la Copa Sudamericana ante la U. de Chile.

El club de Avellaneda fue dirigido ante San Lorenzo por el entrenador interino Carlos Matheu. Ahora, Gustavo Quinteros comenzará la próxima semana su ciclo como técnico de Independiente. El DT estuvo presente en el Libertadores de América en el duelo con San Lorenzo y observó con atención el partido.

“A toda la hinchada le pido paciencia, mucho apoyo para todos los jugadores, para el cuerpo técnico y para toda la gente del club, que juntos vamos a llevar a Independiente otra vez a lo más alto", expresó Quinteros en la previa del encuentro con el Ciclón. Debutaría el domingo en el Clásico de Avellaneda ante Racing en el Cilindro.