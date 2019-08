Se retiró Ashley Cole, el inglés que anuló al Burrito Ortega en el Mundial 2002

Cole, de 38 años, ganó 13 títulos durante su carrera de 20 años, incluida la Liga de Campeones de 2012 con el Chelsea, tres campeonatos de la Liga Premier inglesa y siete trofeos de la Copa FA; además de 107 partidos con la selección inglesa.

ADEMÁS:

En enero de este año había jugado en los Ángeles Galaxy de la MLS, club al que llegó para disputar las temporadas 2014-15 y 2015-16.

La noticia fue difundida por el propio profesional este domingo mientras trabajaba como comentarista para la transmisora británica Sky Sports.“

"Luego de pensarlo y considerarlo detenidamente, obviamente era tiempo de colgar mis botines y ver hacia mi siguiente capítulo, que espero sea en la parte técnica. Por el momento, estoy tomando un curso", comentó Cole, y agregó: "Ahora quiero ser excelente siendo entrenador".

Pero su apellido genera ruido en esta parte del mundo cuando se recuerda el seguimiento constante que mantuvo con el Burrito Ortega durante el encuentro de segunda fecha del Grupo F del Mundial 2.002, partido que fue con triunfo por 1 a 0 para Inglaterra.

En 2013, en una entrevista publicada por el diario Marca, Ortega reconoció quién fue el defensor qué más complicado para superar y fue el mismo Cole: "El que me costó mucho, en el Mundial 2002, fue Ashley Cole, el lateral de Inglaterra. Mirá que yo estaba bien físicamente. Lo pasaba, lo gambeteaba una y otra vez y no se me despegaba de encima. Se me hizo difícil pasarlo. Me seguía a todos lados".