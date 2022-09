Se sumaron más jugadores a la concentración de la Selección Argentina

Por ende, el primer entrenamiento de la Albiceleste en la tarde del lunes lejos estuvo de ser con el plantel completo: fue con apenas 15 futbolistas. Entre ellos, Lionel Messi, Ángel Di María, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, quienes llegaron juntos en la madrugada de ese día.

Otros que pudieron estar son Paulo Dybala, Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Giovanni Lo Celso. Mientras que algunos, como Lisandro Martínez y Cristian Romero no pudieron viajar directo al país yanqui por no tener visa y no haberla podido gestionar en Inglaterra por el fallecimiento de la Reina Isabel II.

Tras la practica del lunes, la Selección, seguramente con más futbolistas, volverá a entrenar este martes, así como el miércoles y jueves. Siempre en el horario de las 17.30 local de Estados Unidos. Por ende, 18.30 de Argentina. No serán jornadas exigentes, pensando en que ninguno se lesione y/o sobrecargue y se pierda los amistosos.

Argentina enfrentará este viernes 23 de septiembre a Honduras (21 hs) en el estadio Hard Rock Stadium de Miami y el martes 27 a Jamaica (21 hs) en el estadio Red Bull Arena en New Jersey. Ambos encuentros serán televisados por TyC Sports. Serán las últimas pruebas ante rivales previo a la cita de Qatar.