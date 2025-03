Sebastián Domínguez renunció como entrenador de Vélez tras la derrota con Huracán

Tras la derrota por 2 a 0 ante el Globo, el entrenador decidió dar un paso al costado: su equipo no ganó ni convirtió en el torneo. El Fortín define en 10 días la Supercopa Argentina.

"Que se vayan todos, que no quede, ni uno solo", cantaron muchos hinchas de Vélez tanto dentro como afuera del estadio tras la derrota 2 a 0 ante Huracán en el Amalfitani. Y poco después se supo del final del ciclo de Sebastián Domínguez como DT del Fortín. El ex panelista de ESPN no resistió el duro golpe ante el Globo.