Sebastián Sosa: "Sabía que me tenia que tirar cruzado"

"Lo tenía estudiado, sabía que me tenía que tirar cruzado porque es un jugador que patea fuerte y no mira al arquero. Le dije estratégicamente a mis compañeros que me digan que él iba a patear al medio", explicó el héroe del Rojo al finalizar el encuentro.

Sin embargo, al golero no lo conformó el resultado y manifestó: "Lastimosamente nos quedamos con el empate, obviamente que como se dio, con el penal, es un punto que suma siempre".

En tanto, analizó la actuación colectiva y reconoció que "el equipo hizo un gran trabajo ante un rival durísimo". Además, bajo la misma sintonía, agregó: "Sabemos lo que es Boca , las individualidades que tiene y de todas maneras tuvimos un gran partido. Lamentablemente nos hacen un gol de pelota parada, pero lo rescatable es el esfuerzo que hicieron los compañeros".

Por otro lado, analizó una de las posibles falencias que tiene el conjunto de Julio César Falcioni: "Los goles que recibimos fueron de pelota parada, pero los rivales trabajan sobre virtudes y defectos de uno, al igual que nosotros. Tenemos que seguir mejorando para que no se nos escapen esos detalles".

#CopaDeLaLigaxTNTsports | Sebastián Sosa destacó el punto tras el penal atajado: "Lo rescatable es el esfuerzo que hicieron todos los compañeros."

Por último, reflexionó sobre el presente de Independiente en la Copa de La Liga Profesional, que lo tiene como escolta de Vélez en la Zona B: "Venimos trabajando de buena manera, sabiendo lo que queremos y adaptándonos a lo que quiere Julio. La primicia desde el primer día es ser un equipo equilibrado y creo que lo somos, porque el equipo se ve sólido desde lo defensivo y esa es la base de este Independiente".

"Merecíamos la victoria"

Otro de los futbolistas que analizaron el encuentro en Avellaneda fue Lucas Romero, quien sostuvo: "Me voy contento por el resultado, pero siento que merecíamos la victoria, ya que no tuvimos mayores complicaciones que esa pelota parada con la que nos empataron. Hay que seguir trabajando las falencias que tenemos como equipo, pero vamos por buen camino".

A la vez que no dejó de señalar que "es un punto que sirve mucho ante un rival de los que va a pelear arriba".

El Perro no quiso colgarse medalla de figura y sintetizó: "La confianza que tiene el entrenador y mis compañeros en mi para manejar la pelota es muy importante. Lo trabajamos en la semana y uno es un agradecido por poder destacarse en Independiente. Somos un grupo humilde que deja todo y no es lo mismo estar juntos que estar unidos. Ahora estamos unidos y eso nos lleva a sacar resultados".