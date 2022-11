Selección de Bélgica: los palazos de De Bruyne y Vertonghen

"Somos demasiado viejos. Creo que nuestra oportunidad estaba en 2018. Tenemos un buen equipo, pero nos estamos haciendo viejos. Hemos perdido la clave. Tenemos algunos buenos jugadores nuevos que ingresaron, pero no están al nivel de otros jugadores en 2018. Nos veo más como extraños ", había dicho Kevin De Bruyne, uno de los emblemas de la Selección europea antes del Mundial.

Las declaraciones fueron muy curiosas y en ese entonces hicieron ruido. Evidentemente, tampoco cayeron bien en el vestuario, ya que tras el revés ante Marruecos, Jan Vertonghen, otro de los referentes le respondió. Y fue muy duro... "Supongo que atacamos mal porque también somos demasiado viejos delante", deslizó el defensor de 35 años.

Sin embargo, el palito fue también para Eden Hazard, el crack belga que había manifestado que su Selección no tiene a "los tres centrales más rápidos del mundo, pero eso lo saben". "Hay muchas cosas que se me pasan por la cabeza y que es mejor no decir, o al menos no fuera de los vestuarios. Es muy frustrante lo de hoy", afirmó el futbolista del Anderlecht en zona mixta post partido.

"Creo que no estuvimos bien, nos regalamos mucho, nos hicieron dos goles idénticos, ambos en el primer palo. Ese balón no debe entrar nunca. El primer partido tuvimos suerte, pero en el segundo no. Tenía la sensación de que estábamos en una buena posición, pero no nos metimos en problemas. Tienen mucha calidad arriba", reconoció, entre una autocrítica y un elogio al equipo marroquí.

Por último, Vertonghen confesó que "después del primer partido pensamos que solo podíamos mejorar y esperábamos clasificarnos para octavos de final hoy", y cerró: "Ahora tenemos un partido final difícil en el que todo estará en juego. La calidad del grupo está ahí". Bélgica deberá ganarle a Croacia para pasar, o bien, empatar y esperar que Canadá le gane por cuatro goles a Marruecos, lo que parece imposible.