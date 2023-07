Sorpresa: Riquelme llamó a una figura del River de Gallardo para Boca Juniors

Se trata de Benjamín Rollheiser, uno de los pilares del equipo Millonario que salió campeón de la Liga Profesional 2021, y que actualmente se encuentra jugando en Estudiantes de La Plata, a donde arribó libre desde River en julio del año pasado. En el León tiene contrato hasta 2025.

El enganche zurdo de 23 años es una de las figuras del Pincha de Eduardo Domínguez que pelea en la zona alta del torneo y está en octavos de final de la Copa Sudamericana, y sus buenas actuaciones lo pusieron en vidriera. Clubes del exterior lo tienen en carpeta, y en las últimas horas se sumó ni más ni menos que Boca al interés.

rollheiser.jpg Benjamín Rollheiser, una de las figuras de Estudiantes de La Plata.

Según trascendió, el propio Riquelme levantó el teléfono para comunicarse personalmente con el entorno del oriundo de Coronel Suárez, pero Rollheiser habría declinado la posibilidad, al igual que propuestas del fútbol brasileño, con la intención de quedarse en Estudiantes al menos hasta fin de año.

En el Pincharrata, Rollheiser ya lleva 60 partidos jugados, en los que convirtió nueve goles y dio cinco asistencias, números notablemente superiores a los que registró en Núñez, donde sumó 34 participaciones, solo marcó un tanto y dio dos asistencias.

Su debut en Primera División fue en 2019, pero recién en el segundo semestre del 2021 logró asentarse y terminó conformando una gran dupla con Julián Álvarez en el ataque Millonario que desfiló a nivel local y salió campeón tres fechas antes de que finalice el torneo, luego de quedar eliminado de la Copa Libertadores en manos de Atlético Mineiro.

Óscar Romero rompió el silencio tras rescindir en Boca Juniors

El paraguayo no iba a ser tenido en cuenta por Jorge Almirón por lo que arregló con el club la rescisión de su contrato, al cual le restaban cinco meses, para que así el Xeneize pueda liberar un cupo de extranjero e incorporar a Edinson Cavani. "Siempre di lo mejor en Boca y agradezco por todo a la directiva en la persona de Juan Román Riquelme", se despidió Romero.

En diálogo con el medio paraguayo Fútbol a lo Grande, el enganche declaró: "Me llevo muy buenos recuerdos de la institución y de la gente. Me llevo lo mejor de un club tan grande como lo es Boca. En su momento vivimos aquí de más chicos con Ángel (Romero, su hermano) en la Casa Amarilla y ya siendo profesional volví al club".

Oscar-Romero-Boca-2-1-Platense.webp Óscar Romero rescindió su contrato en Boca Juniors.

Romero además reveló que "no hablé con el técnico (Almirón)" y se refirió a su futuro. "Siempre que hay mercado de pases la gente de Cerro Porteño está allí. Uno es muy agradecido por el interés que siempre me demuestra, Cerro siempre está en mi sentimiento y me dio la oportunidad de crecer en mí carrera. Desde ahora analizo todo con mi familia", dijo.

Y también confirmó el interés de Vasco Da Gama: "En los próximos días voy a definir dónde voy a jugar. No le quiero cerrar a nadie las puertas, mi idea es salir al exterior. Siempre sigo a Cerro y al fútbol paraguayo, ojalá pronto se de mi vuelta. Vamos a ver qué me dice mi futuro. Con Ramón Díaz (DT del equipo brasileño) no hablé, sí con los directivos que mostraron interés. Analizaré bien, me sentaré con mi gente para ver que es lo que más me sirve porque no quiero esperar mucho".

Otro club que lo quiere es San Lorenzo, y Rubén Darío Insúa confesó que lo llamó para que regrese al club, pero tal como aseguró el propio futbolista, su objetivo es seguir en el exterior, y económicamente el Ciclón no puede competir, por lo que la chance estaría descartada.