Blondel y Janson fueron presentados en Boca Juniors

Ambos aseguraron que llegaron en un buen momento futbolístico. "Creo que me agarra en un momento muy bueno, con muchas ganas de ponerme esta camiseta. Entiendo lo que representa y estoy muy feliz de estar acá", firmó Blondel. "En mi caso, la verdad que me agarra muy bien. Estoy muy contento y agradecido de estar acá", agregó Janson.

Por supuesto que los elogios a La Bombonera no faltaron. "Cuando uno llega a esta cancha se lleva sensaciones muy lindas y hoy estar de este lado es un sueño. Ya estoy con muchas ganas de entrar para ver qué se siente", deseó el extremo. A su vez, el lateral describió que "entrar a esta cancha ya te activa todos los sentidos, es algo muy lindo" y palpitó: "Yo lo viví como rival y es algo impresionante, no me quiero imaginar lo que debe ser tener a toda esa gente a favor. Estoy con muchas ganas de vivirlo".

F16X8l1XwAE52e8.jfif Lucas Blondel y Lucas Janson en el vestuario de Boca Juniors.

En la misma línea, los dos futbolistas ya cuentan las horas para sus debuts con la camiseta del Xeneize. "Uno trata de pensar. Es fuerte entrar a la cancha de Boca del lado de Boca. Va a ser bastante fuerte", reflexionó el ex Vélez. Mientras que el ex Tigre dijo: "Creo que todo lo que te imagines no sé si alcanza. Tengo muchas ganas de que llegue ese momento, pero a la vez intento disfrutar todo".

Podrían estrenarse ni más ni menos que ante Nacional, por la Copa Libertadores. "Todos sabemos lo que significa la Copa Libertadores para un club como Boca. Lo que me tocó vivir en su momento con Vélez fue muy lindo y ahora intentaré amoldarme a Boca", aseguró LJ, máximo goleador histórico del Fortín en dicho certamen, con 11 gritos.

Por último, contaron cómo vivieron las negociaciones para llegar a Boca. "En un principio, uno no se quiere ilusionar porque es algo muy grande y hasta que no está todo uno se cuida un poco. La verdad que es una oportunidad única que la afrontaremos con mucha alegría y con la responsabilidad que merece", sentenció Blondel. "Cuando llega una chance así, uno no quiere desaprovecharla, es la realidad. Cuando mi representante me llamó y me comunicó que estaba el interés de Boca obviamente que de mi parte hice toda la fuerza y todo lo posible para que se termine dando", reveló Janson.

Jan Hurtado y Óscar Romero se van de Boca y acercan a Cavani

El delantero venezolano se irá cedido por un año sin cargo ni opción de compra a Liga de Quito de Ecuador -que también sumó a Paolo Guerrero-, y el volante paraguayo rescindirá su contrato, al cual todavía le quedaban seis meses más. Así, Boca libera dos cupos de extranjeros por lo que podrá incorporar a Edinson Cavani.