Sorteo del Mundial 2026: ¿Por dónde lo podés ver?

Los Horarios y canales de la transmisión en cada pais:

Los horarios de transmisión:

Estados Unidos (PT) - 09:00 horas.

México - 11: horas.

Estados Unidos (ET), Colombia, Ecuador y Perú - 12:00 horas.

Bolivia y Venezuela - 13:00 horas.

Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile - 14:00 horas.

España - 18:00 horas.

Que canales lo transmiten:

Argentina: DGO y DSPORTS.

Bolivia: Red Uno y Unitel.

Chile: DGO, DSPORTS

Colombia: Caracol TV, DGO, DSPORTS y RCN.

Ecuador: DGO, DSPORTS y Teleamazonas.

México: TUDN, Las Estrellas, Vix y Canal 4.

Paraguay: GEN, PopuTV, Trece y Unicanal.

Perú: DGO, DSPORTS y América Televisión.

Estados Unidos: Fox y Telemundo.

España: RTVE/La1.

Los posibles rivales

image

Argentina será cabeza de serie junto a los tres locales (Estados Unidos, Canadá y México), España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania. Es decir que no podrá enfrentar a ninguno de estos seleccionados en la fase de grupos, así como tampoco se podrá medir con rivales de Conmebol, dado que no se puede compartir zona con equipos de la misma federación (a excepción de la UEFA, que podrá tener hasta dos representantes).

De todas formas, a la Albiceleste todavía le pueden tocar rivales duros. Marruecos, Japón y Croacia se ubican en el bombo 2, mientras que otros como Arabia Saudita (que ya le ganó en Qatar 2022), Egipto o Noruega están en el tercero. Además, en el cuarto bombo podría tocar un rival que venga del repechaje europeo, siendo Italia el más complicado de ellos.

Los bombos se definieron a través del ranking FIFA, a excepción de México, Canadá y Estados Unidos, que son cabezas de serie por el mero hecho de ser los anfitriones del certamen.

En Qatar 2022, Argentina compartió grupo con Arabia Saudita, México y Polonia. Tras una sorpresiva caída 2 a 1 en el debut con los árabes, la Albiceleste venció por 2 a 0 a la Tri y a los polacos para ganar su grupo y avanzar a octavos de final. El resto, es historia, con Messi levantando la Copa del Mundo.