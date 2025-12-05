Mundial 2026: las figuras que darán su show en el sorteo

Copa del mundo 2026 La preciada copa junto a la pelota oficial del Mundial 2026.

Este evento le dará inicio a la cita mundialista que se desarrollará a mitad del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México en el que la Selección Argentina buscará defender el título. Esta jornada tiene tal magnitud que todo lo que lo conforma debe ser de primer nivel, y así será.

Si bien el sorteo es el protagonista principal, los shows que habrá durante el mismo se llevan todas las miradas: Andrea Bocelli, una de las voces más importantes de la historia; Robbie Williams, la superestrella británica; la actriz y cantante estadounidense Nicole Scherzinger y la presentación especial de Village People dirán presentes en la ceremonia.

Además, la conducción del evento estará a cargo de Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez.