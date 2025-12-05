Fútbol |

Mundial 2026: las figuras que darán su show en el sorteo

La ceremonia del Mundial 2026 contará con shows musicales de primer nivel. Enterate quiénes son las estrellas que se harán cargo del espectáculo.

Por la tarde de este viernes 5 de diciembre se realizará el sorteo del Mundial de la FIFA 2026 en el Kennedy Center de Washington y se espera un gran show musical.

ADEMÁS: Sorteo del Mundial 2026: ¿Por dónde lo podés ver?

Copa del mundo 2026
La preciada copa junto a la pelota oficial del Mundial 2026.

Este evento le dará inicio a la cita mundialista que se desarrollará a mitad del año que viene en Estados Unidos, Canadá y México en el que la Selección Argentina buscará defender el título. Esta jornada tiene tal magnitud que todo lo que lo conforma debe ser de primer nivel, y así será.

Si bien el sorteo es el protagonista principal, los shows que habrá durante el mismo se llevan todas las miradas: Andrea Bocelli, una de las voces más importantes de la historia; Robbie Williams, la superestrella británica; la actriz y cantante estadounidense Nicole Scherzinger y la presentación especial de Village People dirán presentes en la ceremonia.

Además, la conducción del evento estará a cargo de Kevin Hart, Heidi Klum y Danny Ramírez.

