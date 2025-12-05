Chiqui Tapia le ofreció Lionel Scaloni continuar hasta 2030

“Con el Gringo estamos bien, con los mismos nervios que siento yo o cualquiera. Uno siente ese cosquilleo interno de querer saber todo ya, de empezar a planificar a los rivales y todo. Pero bien”, dijo el presidente de la AFA.

El futuro de Scaloni

Y sobre el futuro de Scaloni, fue contundente: “Va a haber renovación (de contrato) seguramente. Estamos hablando con su representante y con todos. La idea es renovar con todos los cuerpos técnicos de juveniles hasta el 2030 que tenemos el próximo Mundial ”.

De esta forma y a partir de las palabras del mandamás de la AFA, en esta estructura están incluidos Diego Placente (DT de la Sub 20 y la Sub 17) y el resto del staff de juveniles.

Vale recordar que la cita de 2030, la del centenario de la Copa del Mundo, contará con partidos inaugurales en Argentina Uruguay y Paraguay, para luego trasladar la acción a España, Portugal y Marruecos.

¿Por qué Lionel Scaloni se puso guantes blancos para llevar la Copa del Mundo?

El director técnico de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue el encargado de llevar la Copa del Mundo al escenario principal del sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C.

El campeón del mundo ingresó con un traje negro y unos llamativos guantes blancos, una práctica que generó preguntas entre los televidentes.

Si bien Scaloni es uno de los autorizados a tocar el trofeo (junto a los jugadores ganadores, jefes de Estado y funcionarios de la FIFA), el uso de guantes en la ceremonia de sorteo es una práctica habitual en los traslados y presentaciones para evitar que queden huellas marcadas sobre la superficie de oro.