Alan Soñora sin filtro: "Nos tiramos atrás y la cagamos"

"La sensación con la que me voy es mucha bronca. Creo que hicimos un buen primer tiempo y en el segundo hicimos todo mal. Nos tiramos muy atrás e increíblemente nos empataron", comenzó el volante, quien pese a su tanto no zafó del clima tenso y mientras hablaba con TNT Sports, se escuchó que un hincha le gritó: "¿Qué hablas Soñora? ¿Qué hablas boludo?".

Luego, el estadounidense de 24 años agregó: "En el segundo tiempo debimos haber hecho lo mismo que en el primero. Cuando nos tiramos atrás, perdón la palabra, la cagamos. Lamentablemente por eso (tirarse atrás) le dimos la chance de empatar". Contundente el mensaje contra el planteo de Falcioni. ¿Cómo le caerá la declaración a Julio?

Embed Alan Soñora fue la figura de la cancha: "En el segundo tiempo hicimos todo mal."#LPFxTNTSports pic.twitter.com/3jcOF34zeV — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 28, 2022

También, Soñora dijo que "son grandes jugadores" los que entraron en el complemento para Vélez (Nicolás Garayalde, Lucas Janson, Walter Bou y Lucas Pratto) pero decidió que "recalco lo nuestro. Hicimos mal las cosas y por eso nos empataron".

Por último, sobre su vuelta al gol, expresó: "Es importante que un volante haga gol, hace mucho no se me daba, es bueno para la confianza, pero es importante si ayuda al equipo a ganar y lamentablemente no ganamos". Independiente volverá a jugar el sábado, desde las 20.30 en el Bosque, ante el escolta Gimnasia.